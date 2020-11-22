الامارات | «الوطن في عيون الشباب»: مسابقة فنية في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطن في عيون الشباب»: مسابقة فنية في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة أبوظبي للفنون مسابقتها النوعية والجديدة تحت شعار «الوطن في عيون الشباب»، مشاركة منها في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، حيث أُطلقت هذه المسابقة مطلع الأسبوع الفائت ودعت فيها جميع الطلاب المبدعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة بأي عمل فني يمكن أن يشمل لوحة فنية، قطعة نحت، فيلماً قصيراً، صوراً فوتوغرافية، قطعة شعرية، أو عملاً موسيقياً. وتستمر المسابقة الوطنية حتى 30 نوفمبر 2020 حيث سيتم بعدها عرض جميع المشاركات على لجنة من الخبراء من مؤسسة أبوظبي للفنون تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين. وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، إن «تنظيم هذه المسابقة يأتي للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بما حققته الإمارات من إنجازات منذ قيام الاتحاد حتى اليوم، وتمسكنا بالمبادئ والقيم التي تربينا عليها والتي تحرص عليها دولتنا، بما تمثله من نموذج حضاري عالمي مُلهم وفريد مبني على قيم الإنسانية والتسامح والتعايش مع الآخر». وأضاف أيضاً «إن المؤسسة تهدف إلى أن تتحد رؤيتها مع رؤى قادة الإمارات وشعبها في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي مناسبة اليوم الوطني لقيام الإمارات».

وأكد حامد السويدي «نسعى من خلال هذه المسابقة إلى تنمية مواهب الطلبة الفنية المختلفة وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وصقل حواسهم وتوجيهها للتعبير عن الفرحة بقدوم هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تجسد معاني الحب والوفاء لهذا الوطن المعطاء».

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