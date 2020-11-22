الامارات | وفاة مصفف شعر المشاهير أودو فالتس

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصفف شعر المشاهير أودو فالتس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أمس نجم تصفيف الشعر الألماني أودو فالتس عن عمر ناهز السادسة والسبعين في برلين. وأكدت دائرة معارف فالتس الخبر، في حين كانت صحيفة «بيلد» الألمانية أوردت خبراً عن وفاة فالتس استناداً إلى أسرته. ويعد فالتس مصفف شعر المشاهير وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والممثلة رومى شنايدر.
ومن الأمور التي كانت تُشكّل تحدياً خاصاً لأودو فالتس عناد ميركل ورفضها الترجمة المباشرة خلال الزيارات الرسمية أو المحادثات المهمة وغيرها، لأن الهمس في الأذن يضايقها وتفضل الاعتماد على سماعة الرأس، وكان على مصفف شعرها أن يفعل ذلك بشكل لا يؤثر على وضعية سماعة الرأس.
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