الامارات | غواصة صينية تستكشف أعمق خندق مائي في الكوكب

شكرا لقرائتكم خبر عن غواصة صينية تستكشف أعمق خندق مائي في الكوكب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت السلطات الصينية، الجمعة، لقطات حية لغواصتها المأهولة الجديدة القابعة في قاع خندق ماريانا، في إطار مهمة غير مسبوقة في أعمق وادٍ تحت الماء على كوكب الأرض. وذكر التلفزيون الحكومي أن «فيندوز» أو «سترايفر»، هبطت أكثر من 10 آلاف متر في الخندق المائي غرب المحيط الهادئ، وعلى متنها ثلاثة باحثين. ولم يزر سوى عدد قليل من الأشخاص قاع خندق ماريانا، وهو منخفَض على شكل هلال في قشرة الأرض، وأعمق من جبل إيفرست.

وزار المستكشفون الأوائل الخندق عام 1960، في رحلة تقصٍّ قصيرة، لتتوقف المهمات حتى عام 2012، حينما قام مخرج هوليوود، جيمس كاميرون، بأول رحلة فردية إلى القاع. ووصف كاميرون البيئة التي شاهدها حوله بأنها «مقفرة»، و«غريبة».

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