الجندي يقترح عمل وثيقة تأمين للزوجة تستحقها حال الطلاق أو وفاة الزوج

علاقات و مجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حياة الزوجة تتغير كاملًا عقب الزواج، ويتحول خط سيرها وتكون تابعة للزوج، ومن الممكن بعد مرور السنوات تجد نفسها أمام كارثة سواء بالطلاق أو موت الزوج.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك بعض الزوجات يتركن أعمالهن من أجل تربية الأولاد وإعداد الأجيال، وهذا شيء عظيم يدل على نبل المرأة وأولويات الزوجة، موضحًا أن المرأة هي مصنع الرجال التي تصنع المجتمع.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه بعد كل ما ضحت به الزوجة وبعد 20 أو 30 سنة، ربما تستحيل الحياة بينها وبين زوجها سواء بالطلاق أو وفاة الزوج، وأنه من الوارد أن تجد الزوجة نفسها ضائعة بعد فترة طويلة من الزواج ولا تستطيع العودة لما ضحت به فى السابق، أو لا تجد فرصة للزواج من رجل آخر أو تكون غير قادرة على العمل نظرًا لتقدم سنها، ما يُشكل ظلمًا شديدًا لها.

وتابع: "أقترح الاتفاق على وثيقة تأمين تُستحق للمرأة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك يختلف عن مؤخر الصداق، وتكون بمبلغ زهيد وأن تكون مشروطة فى عقد الزواج، بحيث توفر لها حياة شبهة مستقرة عقب وقوع الكارثة".

واستكمل: "ده اقتراح لابد من بحثه من قبل هيئة كبار العلماء وأهل القانون وعلماء الاجتماع، أنا مش شايف فيها مخالفة للشرع كون العقد شريعة المتعاقدين، الرجولة أن لا تضيع حقوق المرأة فى المجتمع وهن أمانة فى أعناق الرجال".

وشدد الجندي، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بالنساء خيرًا وحث الزوج على أن يكون رفيقًا بها وأن لا يظلمها حقها حال الخصام واستحالة الحياة بينهما والوصول إلى الطلاق، وتابع:" قال النبي استوصوا بالنساء خيرًا، كتب الأحاديث مليئة بالكثير من الوصايا التي تشجع الزوج على أن يعطي حق زوجته".