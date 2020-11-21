زوجة محمود علاء: مش هحضر النهائي ومليش في الكورة (صور)

علاقات و مجتمع

تلقت إيمي محمود، زوجة محمود علاء مدافع نادي الزمالك، عدة تساؤلات حول حياتها الشخصية وعلاقتها بـ"القلعة البيضاء"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأجابت "إيمي" على سؤال: "بتتعاملي إزاي لما بتشوفي جمهور الزمالك بيشتم محمود علاء؟"، لترد: "أي حد بيغلط أو بيتعدى حدوده بلوك بلوك بلوك.. أنا مش بقل من نفسي مع أي حد مهما حصل".

وطمأنت متابعيها على الحالة الصحية لوالدها، موضحة أنه خضع لعملية جراحية وفي انتظار الخضوع لآخرى قريبا، مطالبة بالدعاء له بتمام الشفاء والعودة إلى المنزل.

وعن انتمائها الكروي، أوضحت "إيمي" أنها لم تشجع الزمالك قبل زواجها من "علاء"، قائلة: "مليش في الكورة.. بس بشجع أي حاجة يحبها محمود"، متمنية فوز الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا على غريمه التقليدي النادي الأهلي، مشيرة إلى أنها لن تستطيع حضور مباراة نهائي "أبطال أفريقيا".

زوجة محمود علاء تهاجم الجماهير بعد إصابته

وفي أغسطس الماضي، هاجمت إيمي محمود زوجة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجمهور المنافس، بسبب الدُعاء على زوجها بحسب قولها، عقب إصابته، خلال لقاء الفريق أمام إنبي.

ووجهت "إيمي" رسالة حادة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها: "كمية سخافة وقلة أدب مش طبيعية ومش هعلق على إصابة محمود وأعمل اللي أنتم عملتوه عشان أنا أرجل منكم، لكن فكرة إنك تدعي على لاعب لا عمره آذاك ولا تعرفه شخصيًا ولا اتعاملت معاه لمجرد إنك من الجمهور المنافس، اسمحلي أقولك إن الحيوان فيه رحمة في قلبه عنك".

وتابعت زوجة اللاعب: "هتستفاد إيه لما تدعي على لاعب يجيله صليبي أو تقول يا رب يموت، موتة تشيلك، ده واحد شقيان مش واحد عاطل مش وراه شغلانة غير إنه يدعي على الناس".

واختتمت إيمي: "روحوا اتعالجوا بقى ويا رب كل الدعوات دي تتردلك".

وكان محمود علاء مدافع نادي الزمالك، تعرض حينها لإصابة خلال مجريات مباراة فريقه أمام نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصيب محمود علاء بجرح قطعي في الرأس بعد تدخل مع إبراهيم يحيي مدافع نادي إنبي، ليقوم محمد أسامة طبيب الفريق بوضع عصابة لإيقاف نزيف الدم.