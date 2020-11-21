6 أشياء لا نعرفها تحدث في جسد الأثنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتبر النساء نوعا مختلفا عن الرجال بسبب اختلاف أجسادهن وفضائلهن، وبالرغم من ذلك لا يزال هناك العديد من الألغاز المتعلقة بجسد الأنثى، كما أوضح موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- غثيان الصباح مفيد للأمهات في المستقبل:

اكتشف علماء من جامعة كولورادو الأمريكية، أن غثيان الصباح أثناء الحمل هو في الواقع آلية تكيف تساعد الجنين على تجنب السموم من الأسماك واللحوم والدواجن التي تتناولها الأم.

أيضا، فقد يكون ذلك علامة على وجود طفل قوي، بالإضافة إلى أن النساء المصابات بغثيان الصباح لديهن فرص أقل للإجهاض بشكل كبير.

2- الإناث "أكثر ذكاءً":

يحدث ذلك والقدرة على القيام بأشياء متعددة في وقت واحد بسبب الاختلاف في بنية المخيخ، وهذه المنطقة من الدماغ أكبر لدى الإناث ولديها نحو 30٪ من الوصلات العصبية أكثر من أدمغة الذكور.

3- الكروموسوم X هو جزء من جهاز المناعة الجيد:

وفقًا لعلماء من جامعة جنت، فإن الكروموسوم X المسؤول عن ولادة طفلة يحتوي على المزيد من الحمض النووي الريبي الدقيق الذي يقوي جهاز المناعة لدى الطفل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

4 -المرأة تمر من خلال المرض بسهولة أكبر.

وجد مركز أبحاث جامعة ماكجيل أن هرمون الإستروجين، الموجود في الإناث أكثر من الذكور، هو المسؤول عن قمع عملية الالتهاب، وهذا يعني أن أجسام النساء تتعامل مع المرض بشكل أسرع وأسهل، ويبطئ الإستروجين أيضا من شيخوخة الجسم، لذلك من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول أيضا.

5- أعراض الدورة الشهرية تأتي وتختفي مع تقدم العمر:

من المرجح أن تعاني الإناث من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية في سن المراهقة المبكرة وبعد الأربعينيات لأن هذه هي سنوات التغيرات الهرمونية الأكبر، وقد تشمل الأعراض على سبيل المثال الصداع وتغيرات الجلد وآلام المفاصل والعضلات.

6- المرأة جيدة في سماع طبقة الصوت العالية:

من سن مبكرة جدا، يمكن للمرأة التعرف على الضوضاء عالية النبرة، ويمكن للمرأة أن تلاحظ أدنى تغيير في نبرة الصوت الناجم عن الكذب واكتشافه.