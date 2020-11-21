لمرضى السكر.. أسوأ 10 أطعمة احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مريض السكري يكون أكثر حرصا وتوازنا من غيره فيما يتعلق بعادات نمط الحياة، بما في ذلك تناول الطعام بشكل صحيح، وممارسة الرياضة وتناول الأدوية المناسبة.

والتفريط في المحافظة على العادات الغذائية السليمة لمريض السكر، يمكن أن تسبب له مضاعفات صحية، لهذا نذكر لكم أسوأ 10 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها، وفق ما أورد موقع "eatthis".

1- عصائر الفاكهة:

يتصدر قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها، لأنه يمكن أن تكون عبارة عن كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2- الخبز الأبيض:

خبز الساندويتش الأبيض عبارة عن حبوب مكررة وليست كاملة، وعندما يؤكل فإنه يرفع مؤشر نسبة السكر في الدم، لذا من الأفضل استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة.

3- اللحوم المشوية على الفحم:

اللحوم المشوية على الفحم تكون غنية بمادة الجليكيشن (AGEs)، التي تسبب مقاومة الأنسولين.

4- البطاطس المقلية:

الأطعمة المقلية غنية بالكربوهيدرات والدهون البسيطة، وهي مزيج صعب لمرضى السكر، وبالتالي سترفع نسبة السكر في الدم بسرعة وتبقيها مرتفعة لفترة طويلة، وذلك لأن الدهون تستغرق وقتا طويلا للهضم.

5- المشروبات الرياضية:

قد تكون مفيدة للأشخاص الأصحاء والنشطاء للغاية، ولكن يجب على مرضى السكري الابتعاد عن تناولها حتى لو كانوا في صالة الألعاب الرياضية، وذلك لأنها مصدرا للسعرات الحرارية والسكريات المضافة والصوديوم، وكلها أشياء يجب الحذر منها.

6- السينابون:

يحتوي على الدهون المشبعة والسكريات مضافة أكثر مما ينبغي أن يتناوله مرضى السكري في يوم كامل.

7- الوجبات السريعة:

في إحدى الدراسات، وجد أن أولئك الذين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع طوروا مقاومة الأنسولين بمعدل ضعف أولئك الذين لم يتناولوا الوجبات السريعة، وبالتالي تزيد مقاومة الأنسولين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

8- كريمة قهوة:

مبيض القهوة الخاص بك يمكن أن يكون مليئا بالسكر المضاف، وللحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة، اختر الأنواع منخفضة السكر أو الخالية من السكر إذا كان يجب عليك استخدام المبيض.

9- الفاكهة المجففة:

تحتوي على عناصر غذائية مثل الماء والألياف، وكلاهما يساعدان على الشعور بالشبع، وعند تجفيفها، يمكن أن تحمل هذه الوجبات الخفيفة الحلوة ما بين 34 و 74 جراما من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

10- رقائق البطاطس:

تحتوي على الدهون والملح، وتعتبر رقائق البطاطس كارثة لمرض السكري لأنها قنبلة كربوهيدراتية ودهنية ستؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.