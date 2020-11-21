8 أشياء خطيرة تحدث للجسم إذا لم نحصل على ضوء الشمس بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لقد اعتدنا على اعتبار الشمس أمرًا مفروغًا منه، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم والممطرة، نعلم أنها موجودة ولكن هل نعرف حقا مدى أهميتها لأجسامنا؟

إذا لم تحصل أجسامنا على ضوء الشمس بانتظام فإليك ما يحدث للجسم، بحسب ما ذكر موقع "brightside".

1- ستكون صحة قلبك في خطر:

يعني عدم وجود ضوء الشمس، أن أجسامنا لن تكون قادرة على إنتاج فيتامين د، ويلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في حمايتنا من أمراض القلب، وتنظم الأشعة فوق البنفسجية أيضًا ضغط الدم، لذلك بدونها، نحن أكثر عرضة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

2- انخفاض فرصة الإنجاب:

من بدون ضوء الشمس، سيكون هناك المزيد من الميلاتونين في جسم المرأة، هذا هرمون يثبط الخصوبة، وبالتالي يقلل من فرصها في إنجاب طفل، علاوة على ذلك، فإن النساء اللائي يتعرضن لأشعة الشمس يصلن إلى سن اليأس في وقت أبكر من أولئك اللاتي يتعرضن للشمس، ويمكن أن يعاني الرجال أيضًا من نقص ضوء الشمس، ما يؤثر بشكل مباشر على مستويات هرمون التستوستيرون.

3- الإصابة بالتصلب المتعدد:

يعتقد أنه إذا لم يحصل الأطفال على ما يكفي من ضوء الشمس، فسيكونون أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، عندما يصبحون بالغين.

4- أوجاع وآلام:

بدون ضوء الشمس، كن مستعدا لمزيد من الآلام في جميع أنحاء جسمك، حيث تساعد أشعة الشمس على تدفئة عضلات الجسم وتقليل الألم الناجم عن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

5-قلة العواطف:

سيكون لديك كمية أقل من السيروتونين وهو هرمون السعادة في جسمك، وعلى الرغم من وجود طرق أخرى لجعل نفسك أكثر سعادة، إلا أن أشعة الشمس المنتظمة هي الطريقة الأسهل والأكثر طبيعية، خاصة إذا كانت مقترنة بالتمارين الرياضية.

6-انخفاض المناعة:

ضوء الشمس الأقل يعني عددا أقل من خلايا الدم البيضاء، وكلما قل عدد هذه الخلايا، زادت صعوبة محاربة العدوى.

7-المزيد من التجاويف:

حتى أسناننا ستعاني دون الشمس، وتم اكتشاف أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر أقل من ضوء الشمس يصابون بمشاكل أكثر بأسنانهم، مثل التجاويف.

8-كآبة الشتاء الأبدي:

بدون ضوء الشمس، سنبقى عالقين إلى الأبد مع الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، المعروف باسم كآبة الشتاء، إنه شكل من أشكال الاكتئاب يحدث على وجه التحديد بسبب نقص ضوء الشمس، ولا يمكن للضوء الاصطناعي أن يحل محل ضوء الشمس الطبيعي بالكامل.