بالصور.. ليندا في وصلة رقص بفستان على طريقة لورديانا

لايف ستايل

شاركت الراقصة الأجنبية ليندا، مقطع فيديو جديد لها، خلال رقصها على نغمات أغنية شعبية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مرتدية فستان يشبه في خامته وتصميمه للفستان الشهير للراقصة البرازيلية لورديانا.

وأطلت ليندا بفستان قصير أخضر اللون، تميز بأنه غير منقوش وبأكمام قصيرة، بخامة ناعمة بين القطن والجيل والليكرا، وهو مشابه لخامة فستان لورديانا، الذي ظهرت به خلال رقصها وسط السيدات منذ عدة أسابيع، ليحقق ذلك المقطع انتشارا واسعا، وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بالراقصة وأدائها، ومن ينتقدون انتشار هذا الفيديو.

وظهرت ليندا في وصلة رقص مدتها 30 ثانية، أثناء تمايلها على مهرجان شعبي باسم "كل ما أفكر فيك"، معلقة بكلمة من الأغنية: "ناري ونار حبي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي حصد آلاف التعليقات، أبرزها: "مبتعرفيش ترقصي"، و"بجد عيب الفيديوهات دي.. لازم تتمنع وتتحاسبوا عليها"، و"لورديانا بترقص أحلى".

من هي ليندا؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ليندا:

1- راقصة إيطالية تحمل الجنسية المصرية.

2- التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفقا لما ذكرته في بيان إعلامي لها.

3- حبها للأغاني والموسيقى والفن دفعها لامتهان الرقص الشرقي.

4- تعمل في مجال المودلينج والتمثيل.

5- يتابعها ما يزيد على 644 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

6- تشارك متابعيها باستمرار بوصلات رقص لها في حفلات الزفاف أو السهرات في النوادي الليلة والمسارح.

7- قالت إنها رفضت ارتداء بدل رقص في فيديو كليب "ضارب عليوي"، لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يكون التركيز على جسدها بدلًا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنه جرى استغلالها لإنجاح الفيديو كليب، وذلك عقب حذف مشاهدها من الأغنية.