شيرين رضا: "بابا علمني المسؤولية.. بس كان شايفني قليلة الأدب" (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة شيرين رضا عن علاقتها بوالدها الفنان الراحل محمود رضا، وتأثرها برحيله، وذلك خلال لقائها مع المذيعة مها الصغير في برنامج "its show time".

وذكرت "شيرين" أن والدها الفنان الراحل محمود رضا، حرص على تعليمها المسؤولية منذ صغرها، كما أنها تأثرت به بشدة: "بابا هيبقى أول فصل في كتاب حياتي، هو من صغري كان عاوز يعلمني المسؤولية.. وكان لذيذ جدًا".

وتابعت "شيرين" خلال لقائها بالبرنامج: "كان يقولي اتصرفي إنتي فكري إنتي.. لأنه علمني كل حاجة أنا عرفاها.. علمني الصبر والاحترام وإني أفهم إنه مش كل الناس رأيها هيبقى زي رأيي.. وطبعًا أنا متعلمتش الحاجة دي واضح".

وأوضحت "شيرين" أنه لم يحدث "صدام" بينها وبين والدها: "مكانش في بيننا صدام.. بس كان شايف إني قليلة الأدب.. بابي عمره ما قال البني آدم ده وحش.. فكان مصدوم فيا إنتي إزاي بتقولي الكلام دا".

ويذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت مؤخرًا في حلقة "فرق توقيت" بمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وهي الحلقة الرابعة من مسلسل "نمرة اتنين" التي تم عرضها في 19 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الدراما الاجتماعية والتي تحمل اسم "نمرة اتنين"، وتضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من خلال حلقات منفصلة، وسيجري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

حلقة "فرق توقيت" سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الحلقة حول الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.