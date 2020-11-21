تفاصيل جديدة في محاولة انتحار سيدة بالتجمع: "جوزها اعتذر لها"

علاقات و مجتمع

كشف مصدر أمني تفاصيل إنقاذ ربة منزل من محاولة الانتحار داخل نافورة بإحدى الكومباوندات بمنطقة التجمع الأول.

وتبين من التحريات، أن السيدة في العقد الثالث من العمر متزوجة ولديها أسرة مكونة من 3 أبناء، وأوضح مصدر أمني أن خلافات عائلية نشبت بين الزوجين وعلى إثرها تركت السيدة المنزل وحاولت الانتحار داخل النافورة القريبة من منزلها.

وأشار المصدر، إلى أن الأهالي وأفراد الأمن الإداري تمكنوا من إنقاذها وابلغوا الشرطة، التي حضرت إلى مكان الواقعة واستدعت الزوج الذي اعتذر لزوجته، وتحررت مذكرة بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة، التي اتخذت الإجراءات القانونية.

وذكر محضر التحريات، أن الزوجة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في نافورة بمنطقة التجمع الأول، بعد تشاجرها مع زوجها، وقام أفراد الأمن بالاشتراك مع الأهالي بانقاذها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة وقوع محاولة انتحار بنافورة، داخل كومباوند، بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة فى محاولة منها للانتحار بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها، وأُخطر اللواء اشرف الجندى، مساعد أول وزير الداخلية، بالواقعة.

وباستدعاء الزوج ومناقشته أكد أن خلافا عائليا نشب مع زوجته ما أثار غضبها، وتركت الشقة واعتذر الزوج لزوجته وتم تحرير مذكرة وعادت السيدة إلى منزلها.