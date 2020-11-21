6 أسباب تجعلك تتناول ماء القرفة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

للقرفة نكهة ورائحة مميزة، إذ يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق الحلوة والمالحة وحبوب الإفطار والمخبوزات والوجبات الخفيفة، وتحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادات الحيوية.

ومن أفضل الطرق للحصول على أقصى استفادة من القرفة، هو نقع العود في الماء وتناوله بانتظام، لما له من خصائص علاجية لا حصر لها، نذكرها لكم كما جاء في موقع "food.ndtv".

1- قد يساعد في تقليل آثار متلازمة تكيس المبايض:

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يتسبب في تضخم المبايض مع وجود أكياس صغيرة على الحواف الخارجية.

ووفقا لجمعية التوعية بمرض متلازمة تكيس المبايض، قد يساعد الماء المشبع بالقرفة مع بعض العسل في الحد من آثارها، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الخصوبة والعقم، فإن ماء القرفة قلّل من مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

2- يعزز جهاز المناعة:

هذا المشروب الرائع غني بمواد البوليفينول المضادة للأكسدة والبروانثوسيانيدينات التي تعزز جهاز المناعة.

وتساعد خواصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات في تقليل فرص تطوير العديد من المخاطر الصحية مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل القلب وغيرها.

3- يساعد في التعامل مع تقلصات الدورة الشهرية:

وفقا لدراسة في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن النساء اللواتي تناولن القرفة عانين من ألم أقل استمر لمدة أقصر، ويعد تناول كوب واحد من ماء القرفة الدافئ كل يوم قد يساعد في تقليل آثار تقلصات الدورة الشهرية.

4- يساعد في خفض الوزن:

ماء القرفة يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الرغبة الشديدة وآلام الجوع، ما يسهم في إنقاص الوزن.

5- قد يساعد في تقليل الالتهاب:

ينصح الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو التهاب المفاصل بشكل عام بتناول ماء القرفة للشعور بالراحة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الألم الزائد، كما أنه يساعد في تعزيز الدورة الدموية مما يمنع تطور حالات مثل التهاب المفاصل.

6- يساعد في تقليل آثار مرض باركنسون:

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Journal of Neuroimmune Pharmacology ، قد تكون القرفة قادرة على إبطاء تطور مرض باركنسون.