ظهور الكدمات قد يكشف 7 مشاكل صحية.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

أحيانا يعاني الإنسان من ظهور كدمات على الجلد، ولكن ما أسباب ظهورها، هذا ما سنعرضه حسب ما جاء في موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- تدريب الأثقال ورفع الأشياء الثقيلة:

إن الكثير من النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعيرات الدموية، حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بمثل هذه الكدمات لأن الحقائب المدرسية المحشوة بالكتب التي يحملونها، أصبحت شائعة جدا في الوقت الحاضر.

ويُعتقد أن مثل هذه الكدمات ليست خطيرة للغاية ولكنها دليل على حقيقة أنك تبالغ أداء تدريبات الأثقال أو رفع الأشياء الثقيلة.

2- تناول بعض الأدوية:

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الدم إلى ظهور كدمات، وفي معظم الأحيان، تحدث بسبب مضادات الاكتئاب أو المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهابات أو الأدوية المحتوية على الحديد أو الأدوية المضادة للربو،

ويعتبر الدواء الأكثر شيوعا الذي يجعل الدم أكثر سيولة ويمكن أن يؤدي إلى كدمات هو الأسبرين، لذا من الأفضل استشارة الطبيب إذا لاحظت وجود هذه الكدمات، لأنه قد تحتاج إلى التوقف عن تناول دواء معين لتجنب النزيف الداخلي وظهور الكدمات.

3- أمراض الدم:

يمكن أن تسبب أمراض الدم والأوعية كدمات، وغالبا ما يكون مرض الدوالي ونقص الصفيحات الدموية أو سرطان الدم ناتجا عن مشاكل في الدورة الدموية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب، خاصة إذا لاحظت أعراضا مقلقة أخرى، مثل ألم وتورم في الساقين أو نزيف في اللثة أو بقع صغيرة على الجسم أو نزيف في الأنف.

4- نقص المغذيات:

يمكن أن تكون بعض الكدمات غير المبررة إشارة إلى أن الجسم يفتقر إلى العناصر الضرورية، على سبيل المثال، يساهم فيتامين ب 12 في إنتاج الدم، وفيتامين ك مسؤول عن التخثر، ويلعب فيتامين سي دورا حيويا في تكوين أنسجة جديدة، وفيتامين آخر مهم للغاية هو فيتامين ب، وبدونه يكون إنتاج الكولاجين مستحيلا.

وبالتالي تصبح الأوعية رقيقة ما يؤدي إلى تدهور حالة الجلد، بالإضافة إلى أن توازن الحديد مهم جدا للجسم، وعندما يكون هناك نقص أو الكثير منه، تسوء الشعيرات الدموية، ويمكن العثور على فيتامين ب في الشاي الأخضر والتفاح واليقطين والثوم، ويمكن العثور على فيتامين ك في الموز والبيض والمكسرات والأسماك الدهنية، ويمكن العثور على فيتامين ب 12 في الكبد والأسماك والجبن والخس.

5- عدم التوازن الهرموني:

تعتبر "التقلبات" الهرمونية من أكثر الأسباب شيوعا للكدمات، ويمكن أن تظهر إذا كنت تعاني من انخفاض في هرمون الاستروجين، ويؤدي نقص هرمون الاستروجين إلى إضعاف الأوعية الدموية بشكل كبير ويمكن أن تتلف جدران الشعيرات الدموية بسهولة شديدة.

6- التغييرات المرتبطة بالعمر:

يضعف نظام الأوعية الدموية مع تقدم العمر وتفقد الأنسجة مرونتها، ويجب أن تلاحظ أن هذه الكدمات "المرتبطة بالعمر" تظهر في الغالب على الساقين.

7- مرض السكري:

يؤثر مرض السكري بشكل سلبي على عملية الدورة الدموية ، لذلك من السهل جدا الإصابة بالكدمات، وتتمثل الأعراض الأخرى في العطش والتئام الجروح بصعوبة والتعب السريع وتشوش الرؤية وبقع بيضاء على الجلد.