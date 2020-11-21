دراسة تكتشف أداة جديدة تساعد في التنبؤ بنتائج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، عن أداة تقييم طورها باحثو وأطباء Kaiser Permanente ، والتي تساعد على ضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة، عندما يحتاجون إليها، من خلال التنبؤ الدقيق باحتمالية إصابة المرضى بأعراض كورونا، وهل سيعانون من مرض شديد أو حتى الموت.

وقال آدم شارب، طبيب طب الطوارئ وهو باحث أيضًا: "مع تفشي الوباء مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد وتزايد حالات الاستشفاء، يتعين على أطباء الخطوط الأمامية في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات سريعة لإدخال المرضى إلى المستشفى أو خروجهم من المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا"، وفقا لموقع " medicalxpress".

ويضيف الباحث: "لقد أنشأنا تقييمًا للمخاطر يبحث في العديد من المتغيرات المختلفة للمرضى التي قد تتنبأ بنتيجة سيئة حرجة - دون أي مختبر أو اختبار تشخيصي".

وتابع الدكتور شارب، أن درجة الخطر مفيدة بشكل خاص للأطباء في اتخاذ هذه القرارات في وقت تواجد المريض في قسم الطوارئ.

تم بالفعل دمج أداة التقييم، التي تسمى درجة COVAS لأنها تبحث في الأمراض المصاحبة والسمنة والعلامات الحيوية والعمر والجنس، في نظام السجل الصحي الإلكتروني في جميع أنحاء Kaiser Permanente في جنوب كاليفورنيا، حيث توجه القرارات السريرية في أقسام الطوارئ و مراكز الرعاية العاجلة.

وفي هذه الدراسة، تنبأت درجة COVAS بدقة باحتمالية الوفاة أو الحاجة إلى رعاية تنفسية حرجة في غضون 7 أيام للمرضى الذين تمت رؤيتهم في أقسام الطوارئ في Kaiser Permanente في جنوب كاليفورنيا.

وقال الدكتور شارب: "لقد استخدمت هذه الأداة بنجاح مع مرضى قسم الطوارئ وهي تساعد في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة مع المرضى، يمكن أن يساعد في طمأنة المرضى أصحاب الخطورة الأقل، وبدلاً من ذلك يمكن أن يشجع أولئك المعرضين لخطر كبير على تلقي الرعاية في المستشفى التي قد تسرع شفائهم."

وأجرى الباحثون دراسة بأثر رجعي لـ 26600 زيارة لقسم الطوارئ من قبل البالغين بحثًا عن أعراض لكورونا في 15 مستشفى Kaiser Permanente في جنوب كاليفورنيا بين 1 مارس 2020 إلى 30 أبريل 2020، وهي فترة زمنية انتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وتُطلع النتائج المتخصصين الصحيين والأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية حول أي المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا، والتي تشمل الحمى والسعال وصعوبة التنفس والتعب، ومن هم الأكثر عرضة للوفاة.