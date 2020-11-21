أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. ارتداء الكمامة بشكل خاطئ في المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ارتداء الكمامة بشكل خاطئ في المواصلات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى حيلة خطيرة في المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق، وهي إزاحة الكمامة بعيدا عن الأنف والفم إلى الذقن، دون إدراك مخاطر ذلك الأمر.

لماذا يشكل خطرا؟

الكمامة تحميك من الرذاذ الذي يخرج من الشخص وبالتالي، فإن إزاحتها تهددك باستقبال هذا الرذاذ في أنفك ما يهددك بالإصابة بالفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كيف نحمي أنفسنا؟

توصي منظمة الصحة العالمية، بتثبيت الكمامة على وجهك بحيث تغطي فمك وأنفك وذقنك، دون ترك أي فراغات على الجانبين، مع عدم لمس الكمامة أثناء ارتدائها سواء لضبطها أو خلعها.