دراسة جديدة: هل لقاح السل يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهرت دراسة جديدة أجراه مركز سيدرز سيناي Cedars-، Sinai ، الطبي بالولايات المتحدة، أن لقاح السل المستخدم على نطاق واسع مرتبط بتقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وتثير هذه النتائج احتمال أن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد يساعد في الوقاية من عدوى فيروس كورونا أو تقليل شدة المرض، وفقا لـ" medicalxpress".

تم تطوير اللقاح، المعروف باسم Bacillus Calmette-Guérin (BCG)، بين عامي 1908 و 1921 ويتم إعطاؤه لأكثر من 100 مليون طفل حول العالم كل عام، وتمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) كدواء لعلاج سرطان المثانة وكلقاح للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسل، ويتم حاليًا اختبار لقاح BCG في العديد من التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم للتأكد من فعاليته ضد كورونا.

في الدراسة الجديدة، التي نُشرت على الإنترنت في مجلة التحقيقات السريرية، اختبر الباحثون دم أكثر من 6000 عامل رعاية صحية في نظام Cedars-Sinai الصحي بحثًا عن أدلة على وجود أجسام مضادة لـ SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وسؤالهم أيضًا عن سجلهم الطبي وتاريخ التطعيمات.

ووجدوا أن العمال الذين تلقوا لقاح BCG في الماضي - ما يقرب من 30 ٪ ممن خضعوا للدراسة - كانوا أقل عرضة للاختبار إيجابيًا للأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 في دمائهم أو للإبلاغ عن إصابتهم بفيروس كورونا أو الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، خلال الأشهر الستة السابقة من أولئك الذين لم يتلقوا لقاح BCG ، لم تكن هذه الآثار مرتبطة بما إذا كان العمال قد تلقوا لقاحات ضد المكورات السحائية أو المكورات الرئوية أو الإنفلونزا.

ولم تكن أسباب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 في مجموعة لقاح BCG واضحة، وفقًا لموشيه أرديتي، مدير قسم طب الأطفال والأمراض المعدية والمناعة في Cedars-Sinai والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة.

وقال أرديتي، أستاذ طب الأطفال: "يبدو أن الأفراد الذين تلقوا لقاح بي سي جي قد يكونون أقل مرضًا وبالتالي أنتجوا عددًا أقل من الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2، أو ربما قاموا بتركيب استجابة مناعية خلوية أكثر كفاءة ضد الفيروس، لقد كنا مهتمين بدراسة لقاح BCG لأنه من المعروف منذ فترة طويلة أن له تأثير وقائي عام ضد مجموعة من الأمراض البكتيرية والفيروسية غير السل، بما في ذلك الإنتان والتهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال حديثي الولادة."

وفي الدراسة الجديدة، استمرت مستويات الأجسام المضادة المنخفضة في مجموعة BCG على الرغم من حقيقة أن هؤلاء الأفراد لديهم مخاطر أعلى من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي عوامل خطر معروفة لكونهم أكثر عرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2 وتطور المرض لأكثر أشكال كوفيد -19 شدة.

ومع ملاحظة أنه لا أحد يعتقد أن لقاح BCG سيكون أكثر فعالية من لقاح معين لـ كورونا، أوضح أرديتي أنه يمكن الموافقة عليه وإتاحته بسرعة أكبر، نظرًا لأنه يتمتع بملف أمان قوي أثبتته سنوات عديدة من الاستخدام، وقال: "إنه جسر يحتمل أن يكون مهمًا يمكن أن يقدم بعض الفوائد حتى نوفر أكثر لقاحات كورونا فعالية وأمانًا على نطاق واسع، وسيكون من الرائع أن يساعد أحد أقدم اللقاحات المتوفرة لدينا في هزيمة أحدث جائحة في العالم".