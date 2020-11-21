بفساتين وبدل رقص.. فتيات يشاركن في تحدي لورديانا "أنتي معلمة" (صور)

لايف ستايل

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، عدة مقاطع فيديو لفتيات المشاركات في التحدي الذي أطلقته منذ يومين، وطالبت خلاله الفتيات بالرقص على نغمات المهرجان الشعبي "أنتي معلمة"، على الرغم من حذف مشاهدها في كليب الأغنية.

وتضمنت مقاطع الفيديو، رقص فتيات من مختلف الجنسيات على "أنتي معلمة"، حيث ارتدت بعضهن بدل رقص مكشوفة، فيما فضلت أخريات الظهور بفساتين قصيرة.

لورديانا تطلق تحدي "أنتي معلمة" ببدلة رقص جريئة

يأتي ذلك بعد تدوين الراقصة البرازيلية عبر "إنستجرام": "تحدي أغنية أنتي معملة لعمر كمال وحمو بيكا.. شارك أصدقائك في ذلك التحدي"، متابعة: "أنت حر في تصميم الرقصات الخاصة بك، أو اتباع خطواتي، وسأشارك أفضل العروض في قصصي.. أريد أن أرى كل الفتيات معلمة.. أحبكم جميعا"، مع أرفاقها فيديو لها خلال رقصها بأزياء جريئة وقصيرة مكونة من قطعتين على نغمات "أنتي معلمة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد ما يقرب الـ700 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "اللبس أوفر وعريان جدا"، و"رقصك بالفستان أحلى"، و"مبتعرفيش ترقصي".

إعلان حذف مشاهد لورديانا

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، قائلا عبر "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

وكان مغني المهرجانات الشعبية، قد أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقا: "أنتي معلمة قريبا، على جميع القنوات الفضائية".

ونشر كمال منذ أيام عبر "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنيه "انتي معلمة"، بفستان طويل أحمر مع سترة جلدية سوداء وتسريحة شعر إنسيابية، في إطلالة تشبه الفستان الذي ظهرت به للمرة الأولى في الفيديو الذي تسبب في شهرتها.