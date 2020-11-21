رانيا محمود ياسين ترد على انتقادات الجمهور لوالدتها: "الحديث عن أبي ضرورة"

علاقات و مجتمع

انتقادات عدة وُجهت للفنانة شهيرة، عقب ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، وذلك خلال فترة أشهر عدتها بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، فضلا عن وضعها للمكياج خلال الحلقة.

أدت الانتقادات اللاذعة التي وُجهت لشهيرة، إلى خروج ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين عن صمتها، والرد على المهاجمين لوالدتها خلال أحد التعليقات، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء أحد التعليقات لابنة الفنان الراحل محمود ياسين: "معلش يا مدام رانيا حضرتك عمالة تردي وتقولي العدة خروجها للضرورة، إيه الضرورة إنها تطلع تسجل حوار مع عمرو الليثي؟"، لترد "رانيا": "الضرورة إن ده محمود ياسين الأربعين بتاعه الجمعة الجاية، والإعلام كله عايز شريكة عمره تتحدث عنه، الحديث عن أبي ضرورة شكرًا".

وكانت فاجأت الفنانة شهيرة، منذ أيام، جمهورها بالعودة إلى ارتداء الحجاب، في أول ظهور إعلامي لها، بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، وذلك مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس".

وظهرت "شهيرة"، خلال الإعلان التشويقي للحلقة، بحجاب أسود تخرج منه بعض خصلات شعرها الأشقر، مع ملابس شتوية سوداء فضفاضة.

يأتي ذلك عقب ظهورها بالحجاب، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد، بعد ما يقارب العام من إعلانها خلع الحجاب، لأنها من "القواعد من النساء"، اللاتي لا حرج عليهن في التخلى عن غطاء الرأس، على حد قولها في بيان نشرته حينها على حسابها الرسمي على "فيس بوك".

شهيرة تتخلى عن الحجاب

ويشار إلى أنه في 2019، تحدثت الفنانة شهيرة لـ"الوطن"، في أول تصريح صحفي لها على إطلالتها بشعر مستعار أشقر، بدلا من غطاء رأس "الحجاب"، في أحدث ظهور لها، بصورة صحبة الفنانة سهير رمزي، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة: "مبحبش أتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".