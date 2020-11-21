منها النعناع والكراوية.. أعشاب تساعد على التخلص من غازات البطن

صحة

تعتبر الأعشاب علاجا طبيعيا للكثير من الأمراض ومنها غازات البطن، الناتجة عن الغازات المعدية التي تتراكم في الجهاز الهضمي.

ومن أسباب غازات البطن كما جاءت في موقع "daily Medical".

عدم قدرة الجسم على هضم بعض الأطعمة.

حساسية الجسم تجاه بعض الأطعمة.

تناول العلكة.

التدخين.

الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي، وقرحة المعدة، وانسداد الأمعاء.

علاج غازات البطن

النعناع

يساعد مغلي النعناع في تقليل بعض أعراض القولون العصبي مثل الغازات، ويجب الحذر عند استخدامه لأنه قد يسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، ويمكن تناوله بمقدار كوب قبل كل وجبة لتحصل على أفضل النتائج.

شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج على تخفيف مشاكل عسر الهضم، والغازات، والانتفاخات، ويمكن تناول مقدار كوب كل وجبة من الوجبات أو عند النوم.

القرنفل

يُعتبر القرنفل من الأعشاب الشهيرة التي تُستخدم في المطبخ العربي، ويساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخات والغازات عن طريق إنتاجه للعديد من الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم، ويمكن استخدامه عن طريق إضافة قطرتين إلى خمس قطرات منه إلى كوب من الماء، ويتم تناوله بعد كل وجبة.

اليانسون

يعمل اليانسون على تهدئة الجهاز الهضمي، وتخفيف الغازات كما يساعد على الهضم، ولكن يجب الحذر عند استخدامه فهو أحد الملينات الطبيعية.

الكراوية

تعتبر الكراوية واحدة من أفضل العلاجات للغازات وعسر الهضم، من أجل تحضير هذا الشاي، عليك غلي بذورها مع الماء من ثم تصفيتها وإضافة القليل من الملح الأسود والليمون والعسل في حال رغبت بذلك.

الشمر

يساعد تناول شاي الشمر في علاج مشكلة الإمساك والتي بدورها تقلل من الانتفاخ.

كما وجدت بعض الدراسات العلمية أن مستخلص السمر يساعد في الحماية من الإصابة بتقرحات المعدة، وبالتالي من انتفاخها.