فيديو.. البلوجر السعودية لجين حسن عن شائعات وفاتها: شكرا لكل اللي سأل

علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت أنباء عن وفاة البلوجر السعودية الشهيرة لجين حسن، وهو ما أثار ضجة كبيرة وسط محبيها ومتابعيها.

وخرجت "لجين"، لنفي ما تردد من شائعات حول وفاتها، خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت البلوجر السعودية خلال الفيديو: "أنا ما كنت حابة أتكلم ولكن شوفت ناس كتيرة بتتكلم على الموضوع ده، ولكن هذا الخبر غير صحيح، وأنا موجودة بصحة وعافية، وأتمنى من هذه الحسابات اللي عم تنزل هذه الأخبار تتأكد مية بالمية، وشكرًا لكل اللي يسألوا عني".

فيما دونت "لجين" عددا من التعليقات عبر الفيديو الخاص بها، جاء من أبرزها: "أحلام العصر وربي"، "بليز اللي يشوف التغريدة يسوي رت، عشان في ناس الله يهديها تنشر الخبر المكذوب هذا"، "أحب الناس اللي تتابعني وتتكلم عليّ"، "اكتشفت إني حساسة بشكل مو طبيعي".

ويذكر أن ظهور البلوجر السعودية التي تشتهر بلقب "لجين أم رموش"، جاء عقب تصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، داخل منطقة الخليج العربي والسعودية، على مدار الساعات الأخيرة الماضية.

ويتابع "لجين"، أكثر من نصف مليون متابع عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بينما يصل عدد متابعيها على موقع "تويتر" إلى أكثر من 37 ألف متابع، حيث تحرص على نشر إطلالاتها المختلفة ومشاركتها مع متابعيها.

وتم إطلاق لقب "أم رموش" على البلوجر السعودية، نظرًا لارتدائها رموشا طويلة بعينيها في معظم إطلالاتها.