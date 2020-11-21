فيديو.. ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها يرددان أغنية لها: فقرتنا اللي بتحبوها

لايف ستايل

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله هي وابنتها الصغرى "دانيلا".

وخلال الفيديو، ظهرت "فياض" وابنتها وهما ترددان أغنية والدتها هيفاء وهبي "توتة توتة"، وأرفقت تعليقا: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا".

ومنذ أيام، احتفلت زينب فياض بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "رهف"، ووجهت لها رسالة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "وصار عمر أول فرحة بحياتي وبنتي وصديقتي وكل حياتي رهف 9 سنين.. عقبال المية يا روح وقلب وعيون أمك".

وتابعت: "الوقت عم بيمر بسرعة أتذكر، وكأنها البارحة حين حدثتك وأنت في بطني، ولمست بأناملي حركتك فضحكتُ"، مردفة: "كلما ركلتِ وخفت كلما قررتِ أن تعيشي في عزلتك، وأقسمت حينها أن أعلمك الحب في حضني، وتعيشين على صوت همساتي، وتكبرين وأنت تنعمين بحناني، وتدركين كم أنا أجمل لأنك معي، وأقسمت أن أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة، استودعتك الله يا أميرتي الصغيرة". وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ7 آلاف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بتحاولي تعوضيها عن اللي اتحرمتي منه من أمك، لما فضلت الشهرة عن رعايتك"، و"كلامك دخل قلبي"، و"واضح إن وجع الماضي مأثر فيكي، عايزة بناتك يتمتعوا بحنية أمهم اللي اتحرمتي منها"، و"بنات زي القمر مثلك".

معلومات عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من زوجها وابن عمها نصر فياض الذي تزوجته في مطلع التسعينيات وانفصلت عنه، بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب عام 1993.‏ ووقعت خلافات كبيرة استمرت لسنوات، أدت لقطيعة بين هيفاء وابنتها، إلا أن الأخيرة كانت قد دعمت والدتها خلال الأحداث التي طرأت في بيروت عقب الانفجار التي كانت والدتها واحدة ممن تعرضوا للأذى النفسي والمادي خلاله، إذ تعرض منزلها للعديد من التلفيات.