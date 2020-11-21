المطر والقطار والمحكمة.. سيدات صنعن الحدث في 2020

علاقات و مجتمع

خلال العام الجاري 2020 تصدرت السيدات المصريات الحدث بأكثر من قصة مختلفة شغلت الرأي العام، من بينها المؤلم والمحزن والمشرف والغريب أيضًا، لعل المشترك بينهم جميعًا هي مواقع التواصل الاجتماعي التي صدرت إلى المجتمع قصصهم لتشغل الرأي العام لفترات.

آخر تلك القصص كانت لـ"سيدة المطر" كما لُقبت، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة تجلس تحت الأمطار بأحد شوارع الجيزة تبيع الـ"ترمس" بحثًا عن الرزق في البرد القارس والطقس القاسي، هو ما أكسبها تعاطف مستخدمي الـ"سوشيال ميديا" طالبين مساعدتها.

وبالفعل توصل لها فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن، وتبين أنها تدعى نعمات عبد الحميد، 63 عامًا، من محافظة بني سويف، تبيع "الترمس" في الشوارع لتوفير قوت يوم أسرتها، على الرغم من معاناتها مع الضغط والسكر وضيق التنفس، وإصابة زوجها بالكلى.

"سيدة المحكمة" مستشارة تعتدي على ضابط شرطة

ومن أغرب القضايا في الأشهر الأخيرة كانت قضية "سيدة المحكمة"، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تزعم أنها مستشارة بالأمم المتحدة تعدت بالسب والضرب على ضابط شرطة في أثناء تأدية عمله، وتوجيه ألفاظ خارجة له، إضافة إلى تمزيق رتبته العسكرية، وذلك لطلبه منها ارتداء الكمامة وعدم التصوير داخل المحكمة.

وتم تحويل المستشارة نهى الإمام إلى النائب العام، لاتهامها بالاعتداء على المقدم وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة، وفي الأربعاء الماضي قررت محكمة جنح النزهة تحويل المستشارة المتهمة إلى الطب الشرعي لبيان مدى صحة قواها العقلية.

"سيدة القطار" كسبت قلوب المصريين بدفاعها عن مجند

صفية أبو العزم أو ما عُرفت باسم "سيدة القطار"، التي كسبت قلوب الشعب المصري أجمع، وتلقت رسائل امتنان وشكر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تقوم بتعنيف "كمساري" داخل قطار المنصورة- القاهرة لتجاوزه بحق مجند بسبب عدم وجود تذكرة معه، وأراد إنزاله من القطار ساخرًا منه مقللًا من شأنه.

دفع ذلك المشهد صفية أبو العزم إلى الوقوف من على مقعدها متوجهة إلى "الكمساري" لتدفع له ثمن تذكرة المجند الذي قالت له أنه بعمر أبنائها الثلاثة، ورفضت إهانته والحديث معه بشكل غير لائق من قبل موظف السكة الحديد.

على ضوء تلك الواقعة كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة "سيدة القطار" صفية أبو العزم، إضافة إلى تكريمات عدة من الحكومة ومؤسسات وهيئات مختلفة، تعينها في المجلس القومي للمرأة، فضلا عن إشادات الفنانين والمسؤولين بموقفها المشرف للمرأة المصرية.