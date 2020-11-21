أم تتحدى الواقع وترضع ابنتها طبيعيا بعد عامها الخامس: عايزة أكسر وصمة العار

لايف ستايل

تعرضت سيدة أمريكية للعديد من الاتهامات والإساءة إليها من قبل جمعيات حقوق الطفل في بلدتها، بسبب إرضاعها لطفلتها رضاعة طبيعية حتى بعد بلوغ عامها الخامس.

وخضعت الطفلة المدعوة "جايل ميهوت" للرضاعة الطبيعية من قبل والدتها حتى بلغت الثالثة من عمرها، حيث لم تخطط والدتها لاستكمال إرضاعها حتى بعد إتمامها الخمس سنوات من عمرها، لتقرر الأم بعد ذلك استكمال الأمر نظرًا لما تراه من فوائد عديدة للرضاعة الطبيعية.

وأوضحت الأم البالغة من العمر 36 عامًا، أنها لم تتخيل فوائد الرضاعة الطبيعية المهمة على الإطلاق قبل إنجابها، وهو ما جعلها تتخذ قرار بشأن استكمال إرضاعها لطفلتها الكبرى حتى بعد عامها الخامس، علاوة على إرضاعها لطفتها الأصغر "مايا" صاحبة الـ3 سنوات، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قابل العديد فكرة الأم بصدمة بالغة، لكنها على الجانب الآخر ترى أنها نجحت في خطتها بصورة كبيرة، إذ تعتقد الأم أن تلك الطريقة تقوي رابطة بناتها ببعضهن البعض، وتخلق انسجامًا كبيرًا بين عواطفهن.

وتقول الأم إن الأمر لا يتعلق بالإطعام والتغذية، ولكنه يعتمد على الراحة التي يشعر بها الطفل، حيث تقوم بإرضاع ابنتها صاحبة الخمسة أعوام 3 مرات يوميًا، بينما الصغرى 10 مرات خلال اليوم.

لا تدرك الأم الثلاثينية متى ستتوقف عن الرضاعة الطبيعية لابنتها الكبرى، حيث إنها ترغب في كسر وصمة العار التي تحيط بالأطفال أكبر سنًا في الرضاعة الطبيعية.

فوائد الرضاعة الطبيعية

أوضحت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن الرضاعة الطبيعية لها العديد من الفوائد تساعد على تخلص المرأة من أي مضاعفات منها كما ذكرها موقع "health line".

تحسن وظائف الخلايا

تحسن الرضاعة الطبيعية وظائف الخلايا التي تفرز الأنسولين، وتساعد على إبقاء مستويات الجلوكوز بالدم منضبطة، وقد وجد الباحثون أن هذا التأثير يستمر حتى بعد توقف الرضاعة.

التخلص من وزن الحمل

وتلعب الرضاعة الطبيعية لفترة 6 أشهر أو أكثر دوراً هاماً في التخلص من وزن الحمل، وتعتبر زيادة الوزن أحد عوامل الإصابة بالسكري، ويساعد التخلص من هذا الوزن على تفادي سكري ما بعد الحمل.

سرطان الثدي والمبيض

وقد وجدت دراسات أن الرضاعة الطبيعية لفترة 12 شهراً تقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي والمبيض.