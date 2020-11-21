كشفت عنه شهيرة للمرة الأولى.. تعرف على المرض الحقيقي لـ محمود ياسين

صحة

ما زال الحزن يخيم على الفنانة المعتزلة شهيرة، لرحيل شريك حياتها الفنان محمود ياسين، وفي لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، تحدثت عن العديد من المحطات في حياتهما، وكشفت للمرة الأولى عن طبيعة المرض الذي أصاب زوجها.

تصلب الشرايين، هو المرض الذي كشفت عنه الفنانة شهيرة، للمرة الأولى، بعدما تضاربت الأنباء حول إصابته بألزهايمر، وفي أقوال أخرى عن إصابته بالتهاب رئوي، لكن "شهيرة"، ذكرت أن زوجها الراحل أصيب بتصلب الشرايين في سن صغيرة، كما فضل التعامل مع المرض بطبيعة هادئة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن مرض تصلب الشرايين، بحسبما ذكرته "مايو كلينك".

تصلب الشرايين

تصلب الشرايين يحدث حين تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ما يمنع تدفق الدم أحيانًا إلى الأعضاء والأنسجة، وتكون الشرايين السليمة مرنة وقابلة للتمدد، لكن مع مرور الوقت، يمكن أن تتصلب جدران الشرايين، وهي حالة تسمى عادةً بتصلب الشرايين.

أعراض تصلب الشرايين

وتظهر أعراض تصلب الشرايين بصورة تدريجية، لا يرتبط تصلب الشرايين الخفيف عادةً بظهور أي أعراض.

وتعتمد أعراض تصلب الشرايين المتوسط إلى الشديد على الشرايين المصابة، فعلى سبيل المثال:

- في حالة إصابتك بتصلب الشرايين في شرايين القلب، ربما تعاني أعراضًا، مثل الشعور بألم أو ضغط في الصدر (الذبحة).

- في حالة إصابتك بتصلب الشرايين في الشرايين المؤدية إلى الدماغ، ربما تعاني علامات وأعراضًا مثل التنميل أو الضعف المفاجئ في ذراعيك أو ساقيك، أو صعوبة في التحدث أو تداخل الكلام، أو فقدان الرؤية بصورة مؤقتة في إحدى عينيك، أو تدلي العضلات الموجودة بالوجه.

وتُشير تلك الأمور إلى الإصابة بنوبة إقفارية عابرة (TIA) التي ربما تتطور إلى سكتة دماغية في حالة تركها دون علاج.

- وفي حالة إصابتك بتصلب الشرايين في الشرايين الموجودة بذراعيك أو ساقيك، فربما تعاني أعراض مرض الشريان المحيطي، مثل الشعور بألم في الساق عند المشي (العرج).

- وفي حالة إصابتك بتصلب الشرايين في الشرايين المؤدية إلى كليتيك، فسوف تعاني ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي.

أسباب تصلب الشرايين

تصلب الشرايين مرض بطيء يتطور تدريجيًا وربما يبدأ مبكرًا في مرحلة الطفولة، رغم أن السبب الدقيق غير معلوم، فقد يبدأ تصلب الشرايين بتلف أو إصابة الطبقة الداخلية لأحد الشرايين، قد يحدث هذا التلف بسبب:

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليستيرول

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وهي أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم

التدخين ومصادر التبغ الأخرى

مقاومة الأنسولين والسمنة ومرض السكري

الالتهابات التي تسببها أمراض مثل التهاب المفاصل والذئبة الحمراء والإصابة بعدوى أو الالتهابات مجهولة السبب.

الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين

الإقلاع عن التدخين

تناول أطعمة صحية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

تذكر أن تقوم بالتغييرات خطوة بخطوة، وضع في اعتبارك تغيرات نمط الحياة التي يمكنك القيام بها على المدى الطويل.