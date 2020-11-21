للشابات إليكن أجمل إطلالات أيتن عامر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - لماذا قد نتابع إطلالات أيتن عامر؟ لأن أيتن تشبهنا بكل بساطة، لون بشرتها الخمري وشعرها الأسود وطبيعة جسدها الكمثري وطولها، يجعلها تشبه معظمنا، فتاة عربية يليق لها ما يليق لنا، ويسهل استلهام الذوق والأناقة منها، بما يناسب طبيعة أجسامنا ولون بشرتنا.

لذا جمعنا لك بعد جولة في إنستجرام النجمة أيتن عامر، دليلًا وافيًا بأجمل إطلالات أيتن عامر، يشرح ذوقها وأفكارها في اختيار ثيابها ومكياجها بشكل يومي وفي الحفلات.



الشعر:

تحب أيتن عامر تسريحات الشعر العالية التي تعطيه حجمًا



تحب أيتن الشعر الطويل، وتحافظ على طول معين لا تحب أن تقصر شعرها أقل منه لأي سبب، كذلك تحب التسريحات العالية التي تعطي حجمًا أكبر للشعر، وتميل للشعر المموج عن المفرود، وتفضل عمل غرة على جانبي الوجه، تعطيها سناً أصغر وتأكل من حجم الجبهة، أما عن الألوان فهي تفضل ألوان الشعر البندقية ودرجات الشوكولاتة، ونادرًا ما تخرج عنها للهايلايت الأصفر.

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الملابس الكاجوال:

تحب أيتن الفساتين الناعمة قليلة التفاصيل



تعرف أيتن نوع جسدها جيدًا، وتجيد اختيار الملابس التي تساعدها في الحصول على أفضل إطلالات، تختار دائمًا الفساتين القصيرة والمجسمة، قليلة الكرانيش والنفشات، لكي تظهرها أرفع، خاصة من النصف السفلي، كما تختار اللون الأسود الكامل عندما تكسب بعض الوزن؛ لكي يظهرها أطول وأنحف، كذلك تعرف كيف تنسق ألوان الملابس بحيث دائمًا تلبس اللون الداكن في النصف السفلي للجسم، ليقلل من حجمه.

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السهرات:

تميل أيتن عامر للألوان اللامعة في ملابس السهرة



أيتن تحب الأقمشة البراقة، والتي تعكس الإضاءة عليها وتلفت النظر، فحتى لو ارتدت فستانًا أسود كإطلالاتها في مهرجان الجونة، تعرف كيف تهب للون الداكن الحياة، وتختار الخامة التي تناسب لون بشرتها، كذلك نادرًا ما تلجأ للفساتين الضخمة أو ذات الجيبونة الواسعة، وتفضل دائمًا القصات الناعمة المتماشية مع تموجات الجسم، والفساتين القصيرة على الركبة.

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المكياج:

أيتن عامر ذات ملامح مصرية ولون خمري



تعشق أيتن درجات النود والموف للون أحمر الشفاه، كما تفضل المكياج البرونزي الذي يعطي تاناً دائماً، وتعتمد على رسمة العينين في إطلالتها، ولا تخرج عن تلك الإطلالة إلا إذا تطلب الدور، ومن الجدير بالذكر أنها من أكثر الممثلات ظهورًا بدون مكياج على الشاشة نظرًا لطبيعة الشخصيات الشعبية والبسيطة التي يرشحها لها لونها الخمري وملامحها المصرية.

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