أزياء رسمية للعمل مستوحاة من لينا قيشاوي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - مع تنوع قطع الأزياء المتوفرة في دور الأزياء العالمية يمكن لأي فتاة أن تظهر باستايل أنيق وناعم، باتباع بعض الصيحات التي تناسب كل موسم وتلائم مظهرها وذوقها، ولأن الإطلالات الرسمية أو العملية من أكثر الإطلالات التي تحرص الكثير من الفتيات على التجدد بها، جمعنا لكِ عدة إطلالات من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي.. فاعتمديها لجمال مظهرك.



تنسيق لينا قيشاوي للتنورة الميدي في العمل

تنسيق لينا قيشاوي للتنورة الميدي في العمل



تعتبر التنورة المستقيمة ذات الألوان الحيادية من أكثر القطع المميزة في العمل، والتي تضفي عليكِ مظهرًا رسميًّا مفعمًا بالأناقة والأنوثة، لذا تأنقت لينا قيشاوي بتنورة بيضاء ميدي مع بلوزة بنفسجية منقطة بالزهري، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض بكعب وتسريحة منسدلة للشعر، وفي إطلالة أخرى ظهرت بتنورة بيضاء من الساتان مع بلوزة فوشيا مصممة بحزام مُحدد للخصر، مع إكسسوارات ذهبية ناعمة للمسة أنثوية مميزة.



وفي إطلالة حيادية ارتدت بلوزة بيضاء عملية مع تنورة ميدي سوداء مزينة بأزرار ذهبية على الجانبين، مع حقيبة وحذاء باللون الأسود، وفي خيار رابع ارتدت لينا تنورة بيضاء ميدي مع بليزر زهري مزين بأزرار ذهبية وحذاء بكعب أبيض لخيار أنثوي مناسب للفتيات في العمل، كما أكملت التنورة البيضاء ببلوزة مصممة بدرجة مميزة من البنفسجي بأكمام عصرية، وسرحت شعرها على شكل ويفي منسدل.

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إطلالات البدلات الرسمية بأسلوب لينا قيشاوي

إطلالات البدلات الرسمية بأسلوب لينا قيشاوي



البدلات الرسمية تعد من أكثر القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث لا تخبو موضتها أبدًا، لذا نسقت لينا قيشاوي بليزرًا وبنطالاً باللون الفوشيا مع بلوزة وحذاء باللون الأسود، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وناعم لخيار فاخر، وفي إطلالة عصرية اختارت بنطالاً ومعطفًا باللون الأسود المزين بالخطوط البيضاء الرفيعة مع بلوزة بيج ناعمة لخيار مميز ومناسب للكثير من الفتيات، كما تألقت ببنطال ومعطف باللون الكحلي المصمم بطريقة كلاسيكية ناعمة، واعتمدت لإطلالتها حذاءً بكعب أحمر، وفي الإطلالة الرابعة تجملت ببنطال وبليزر باللون الزهري المزين بأزرار فضية، وأكملتهما بحقيبة وحذاء باللون البيج لخيار ناعم وأنيق.

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خيارات البنطالونات عالية الخصر في العمل

خيارات البنطالونات عالية الخصر في العمل



اعتمدت لينا قيشاوي على البنطالونات ذات الخصر العالي في مختلف إطلالاتها، ومنها أطلت ببنطال زهري واسع ومصمم بخصر عالٍ مع بلوزة بيضاء مرفوعة الأكتاف وأكملت مظهرها بإكسسوارات ناعمة للمسة أنثوية، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال بني بخصر عالٍ مع قميص أسود منقط بالأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لمظهر حيادي مميز، كما ارتدت بنطالاً واسعًا سماوي اللون مصممًا بخصر عالٍ، وأكملته ببلوزة بيضاء بياقة مرتفعة ومصممة بأسلوب عصري في الأكمام.

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