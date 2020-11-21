ليلى إسكندر لا تختار الا الفساتين المطرزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - تختار ليلى إسكندر الفساتين المطرزة بأسلوب فاخر وراقي لكي تبرز أناقتها وسحرها من خلالها، خصوصاً أنها تتمتع بجسم ممشوق ورفيع وتليق به هذه القصات الجميلة. لذا تعرفي أكثر الى أسلوب ليلى إسكندر في اختيار فساتينها وكيف يمكن أن تنسقيها بنفس الأسلوب لكي تكوني متميزة دائماً في اطلالاتك في مناسباتك الخاصة.

تابعي المزيد: أجدد موديلات فساتين زفاف للمحجبات 2021

فستان مزخرف بالذهبي



تصاميم مثالية مثيرة



فساتين بأسلوب دقيق



لا تعمد ليلى إسكندر الى ارتداء الفساتين الكلاسيكية العادية، بل تتوجه نحو التصاميم ذات التفاصيل العديدة التي تبرز الجسم بشكل أنثوي جميل كما تعكس فخامةً لا مثيل لها من خلال التطريزات والزخرفات التي تحتويها والتي تنم عن حرفية عالية في التصميم ودقة في التفاصيل.

هذه التصاميم تأتي متنوعة في الشكل والتصميم، فمنها ما يأتي بطابع ملوكي ومنها ما يأتي بقصة ضيقة ومنها بأسلوب الـ A وغيرها من الأشكال المتنوعة والجميلة.

خامات متنوعة



تنوع ليلى بين الفساتين المزخرفة والمطرزة، فتارةً تختار زخرفة الدانتيل المعرق بشكل جميل وتارةً تختار تطريزات الخرز في الفساتين، فهي حين انها تلجأ في أحيان أخرى الى الفساتين المتداخلة الأقمشة العريقة مثال الشيفون والدانتيل وغيرها من الاٌقمشة والخامات الفاخرة.

فستان مطرز بأسلوب فني

تابعي المزيد: صيحات فساتين خطوبة 2021



كيف تنسق ليلى إسكندر هذه الفساتين المطرزة والمزخرفة



تحب ليلى إسكندر أن تطل بشكل جريء في حفلاتها ومناسباتها، من هنا نلاحظ أن لديها طريقة تنسيق خاصة لهذه الفساتين ذات التفاصيل المميزة. لذا اتبعى خطاها وأساليبها المتنوعة في تنسيقها من خلال النصائح التالية:

- لا تكثر ليلى من المجوهرات مع هذه الفساتين المطرزة لكي تسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة في الفستان ولا تشتت النظر عنه.

- تنوع ليلى إسكندر في ألوان الفساتين ولا تقتصر فقط على الألوان الكلاسيكية والمحايدة. فنراها في الاحمر بكثرة، والأخضر والذهبي والأصفر وغيرها من لائحة الألوان القوية.

- تركز ليلى إسكندر على ارتداء مجوهرات مصنوعة من الماس مع هذه الفساتين لكي تزيد من بريقها واشعاعها.

- تعتمد ليلى أكسسوارات متناغمة مع هذه التصاميم ذات أسلوب متناغم معها دون المبالغة في تفاصيل هذه الأكسسوارات.

تطريز فني عالي الدقة

تابعي المزيد: فساتين سهرة بأكمام منفوخة موضة 2021 لإطلالة نهاية العام