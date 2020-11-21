موديلات إكسسوارات حجاب لخريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - مع تنوُّع خطوط الموضة لكل موسم نشهد لفصل الخريف الحالي بروز عدة صيحات مميزة، غيرت من الصورة النمطية للحجاب بحيث لا يقف عائقًا بين المرأة ورغبتها في المزيد من الأناقة، ومن وحي مُدونات الموضة المحجبات والمشاهير العربيات استوحينا لكِ عدة إكسسوارات يمكنها أن تزين حجابك وتُظهرك بإطلالة عصرية مواكبة لخطوط الموضة.



طوق شعر عصري من مرام بيكو

طوق شعر عصري من مرام بيكو



تحظى مرام بيكو بشعبية واسعة وشهرة مميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعفويتها، كما أنها تنشر مقاطع مختلفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فيتابعها على التيك توك واليوتيوب أكثر من مليون متابع لكل موقع، ولأنها تشارك متابعيها الكثير من اللحظات العفوية فقد نشرت على إنستجرام صورة لها بحجاب أسود مزين بطوق للشعر ومصمم برسمة قوس قزح على الجانبين، ليمنحها مظهرًا طفوليًّا، وأكملت إطلالتها بقميص من الجينز وحقيبة حمراء.

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القبعات بتصميماتها من الأختين إسراء وغادة عثمان

القبعات بتصميماتها من الأختين إسراء وغادة عثمان



غادة وإسراء عثمان مدونتا موضة ومصممتا أزياء، تهتمان بإطلالاتهما المختلفة والمناسبة للمحجبات، ولاتباعهما خطوط الموضة استوحينا لكنَّ منهما عدة تنسيقات للقبعة المناسبة مع الحجاب، حيث تزينت غادة عثمان بقبعة الكاب الرمادية مع حجاب أبيض بسيط مصمم بعقدة في الخلف، وتزينت بأقراط من اللؤلؤ لخيار ناعم للشابات، كما ظهرت في إطلالة أخرى بقبعة من القش مع حجاب فوشيا منسدل على الكتفين وزينت مظهرها بأقراط عصرية متدلية، بينما فضلت شقيقتها إسراء الظهور بالقبعات الكلاسيكية البنية مع مختلف إطلالاتها كالكاجوال والرسمية أو الفساتين الموردة، لتضفي عليها لمسة مميزة ومناسبة للكثير من الشابات في الخريف.



إكليل الورد للرأس من إيمي روكو

إكليل الورد للرأس من إيمي روكو



إيمي روكو ممثلة ومغنية ومخرجة لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليون ونصف متابع، ولحبها للزهور استخدمت إكليلاً من الورد البرتقالي والأصفر والأحمر للرأس؛ ليضفي عليها لمسة مميزة مع العباية والحجاب الأسود، ولتعتمدي هذه الإطلالة استخدمي لفة طرحة بسيطة ثم ثبتي إكليل الورد فوقها بشكل جيد، واحرصي على تثبيت الحجاب جيدًّا باستخدام الدبابيس، كما ننصحك باختيار أزياء رقيقة مثل الفساتين أحادية اللون، والابتعاد عن الملابس؛ الكاجوال لكي تتمتعي بإطلالة راقية.

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نظارات الرأس من سحر الخطاب

نظارات الرأس من سحر الخطاب



سحر الخطاب كاتبة ومُدونة للموضة، تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما اعتمدت فيها نظارات الرأس باختلاف تصميماتها، ففي إطلالة حيادية ارتدت نظارة رأس سوداء مصممة بفصوص ناعمة على الإطار مع أزياء باللون الأسود والرمادي، وفي إطلالة أخرى ظهرت بنظارات بنية بطبعات النمر مع إطلالة عصرية مناسبة للخريف، وبالإضافة إلى أنها تعتبر من الإكسسوارات العصرية التي تضفي لكِ لمسة مميزة، فإنها تساعد على تماسك الحجاب وتثبيته.

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