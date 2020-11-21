قفاطين وجلابيات مغربية مستوحاة من رباب بقل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - رباب بقل، مصممة أزياء تعتمد في إطلالاتها على خيارات الأزياء المغربية التي تحظى بشعبية واسعة عربيًّا وعالميًّا. ولكونها من أكثر النساء المغربيات أناقةً واهتمامًا بالأزياء التقليدية التراثية، فقد رصدنا لكِ، من حسابها على إنستجرام، عدة تنسيقات لجلابيات وقفاطين مختلفة، فاستوحي منها بعض الأفكار لأناقتك.



خيارات القفاطين المطرزة

خيارات القفاطين المطرزة



القفاطين المطرزة من القطع المفضلة للكثيرات من النساء في مختلف المناسبات، لذا نقدم لكِ عدة تصميمات من رباب؛ حيث تأنقت بقفطان أصفر مزين بزهور ملونة ورسومات ذهبية مع إكسسوارات فضية مزينة بفصوص خضراء، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى نسقت قفطانًا أخضر مطرزًا بالذهبي والزهور الملونة مع إكسسوار للشعر وأقراط ضخمة متدلية وساعة ذهبية لخيار مناسب للإطلالات المختلفة، ويتميز هذا التصميم بإخفاء عيوب الجسم، وفي الإطلالة الثالثة اختارت رباب قفطانًا بنيًّا طويلًا مصممًا بنقوش ذهبية في منطقة الصدر مع قماش داخلي بدرجة مميزة من البيج، واعتمدت قفطانًا أخضر ناعمًا مزينًا بفصوص برونزية في الأعلى وبحزامٍ للخصر، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج ومكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، كما أطلت بقفطان من الساتان الأزرق المزين بفصوص لؤلؤية صغيرة وأخرى ملونة، لمظهر أنيق ومناسب للكثيرات من الفتيات.

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إطلالات الجلابيات اليومية

إطلالات الجلابيات اليومية



الجلابية المغربية واحدة من أفضل القطع اليومية التي تلهمك الكثير من الراحة والعملية، لذا ارتدت رباب جلابيةً سماوية مطرزة بخطوط ذهبية مع رسمة ذهبية ناعمة في أحد الكتفين، وأكملت إطلالتها بحذاء سماوي وإكسسوارات ذهبية، إلى جانب تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين والمكياج الزهري، وفي إطلالة أخرى ظهرت بجلابية مصممة بدرجة الأزرق النيلي المزين برسوم ملونة في المنتصف مع تسريحة الشعر المموج الذي زيَّنَتْه بإكسسوارات شبابية مختلفة. ولتواكب خطوط الموضة والألوان العصرية، أطلت بجلابية خضراء مطبعة بالأخضر مع تسريحة منسدلة للشعر ومزينة بربطة خضراء، كما تألقت بجلابية زهرية مزينة برسوم زهرية في المنتصف مع إكسسوارات متعددة لخيار أنثوي أنيق.

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