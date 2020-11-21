فساتين سهرة شتوية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء لعام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، لا بد أن الكثيرات من الفتيات يبحثن عن أبرز تصميمات الفساتين الشتوية؛ ليتزيَّنَّ بها في مناسباتهن لبداية الموسم، لذا رصدنا لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات لفساتين شتوية من مدونات الموضة؛ لتستوحي منهن بعض الأفكار لمظهر أنيق ودافئ.







الفساتين الملونة للنحيلات

تسنيم ابو سيدو بفستان سهرة اخضر



تحرص الكثيرات من الفتيات النحيلات على اختيار الفساتين الضيقة لأناقتهن في المناسبات المختلفة، وقد استوحينا لكِ عدة تصميمات لتستلهمي منها بعض الأفكار؛ حيث تأنقت تسنيم أبو سيدو بفستان سهرة أخضر مصمم بقَصَّة مستقيمة تكسوها التطريزات اللامعة مع الريش الأخضر في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بحجاب أخضر وحذاء بكعب فضي، إلى جانب المكياج الزهري لخيار أنثوي دافئ، بينما ظهرت حنان الحكيم بفستان بنفسجي من الساتان المزين بعدة طيات ناعمة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحقيبة من اللؤلؤ.

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الفساتين الضيقة باللون الأسود

روزان خليل بفستان بقصة الحورية





الفساتين الضيقة باللون الأسود تمتلك شعبية واسعة في الدول العربية، ولا سيما لدى المحجبات؛ فهي توفِّر الكثير من الحشمة والأناقة إلى جانب إخفاء عيوب الجسم، لذا ارتدَتْ روزان خليل فستانًا بقَصَّة الحورية، وصُمم من الأعلى بتطريز فضي صغير ومتتالٍ، ليشكِّل رسمة مبهرة للزهور، وكسرت رتابة الإطلالة بحجاب باللون البيج الناعم، فيما أطلت أمل عبد الحميد بفستان أسود مزين بطبعات أوراق الشجر باللون الأسود الداكن، وأكملت مظهرها بحقيبة وحجاب بألوان فاتحة؛ لكسر رتابة الإطلالة، واختارت غادة حسن فستانًا أسود مصممًا من الجزء العلوي بدرجة باهتة من الأسود المصمم بأكمام منفوخة، وطُرِّزَ بالذهبي على أحد الجوانب، ليمنحها مظهرًا ملكيًّا مميزًا، ونسقت آية سكر فستانًا أسود مزينًا بأكمام منفوخة وحزام من الجلد ومكسوًّا بالتطريز الصغير مع حذاء وحجاب باللون الأسود وطلاء الشفاه الأحمر، للمسة كلاسيكية مبهرة.

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فستان منفوش باللون الأزرق للشتاء

اية محمد بفستان ازرق منفوش





تلجأ الكثيرات من الفتيات المحجبات إلى خيارات الفساتين المنفوشة، ولتواكبي موضة الشتاء يمكنك اعتماد اللون الأزرق بدرجاته في كل إطلالاتك، كاختيار فستان بدرجة الأزرق السماوي المزين من الجزء العلوي بقماش الساتان المطرز بالفضي والبيج، وأكملي مظهرك باللون الأبيض على طريقة آية محمد، أو تألقي بفستان بدرجة الأزرق الكحلي المزين بطبقتين ناعمتين مع أكمام مرفوعة الأكتاف، وأُكمل التصميم بزهور بيضاء في أحد الأطراف، لخيار أنيق وراقٍ على طريقة آية مكرم.

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تصميمات فساتين منفوشة باللون الأسود

اية محمد بفستان اسود من قماش الساتان





اللون الأسود من الألوان الأكثر فخامة في الفساتين، ويتميز بتناسبه مع كل النساء وصيحات الموضة، لذا تألقت آية محمد بفستان أسود من قماش الساتان الواسع المصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف وحزام عريض للخصر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لخيار فاخر وأنيق، كما يمكنك ارتداء فستان أسود منفوش ومزين بلمعة الجليتر على كل التصميم مع الريش على أحد الأكتاف لمظهر أنيق، واعتمدي لهذه الإطلالة مكياجًا برونزيًّا ناعمًا لخيار مميز.

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فساتين السهرة تشكِّل صعوبة كبيرة على النساء المحجبات، حيث يحرصن على الجمع بين الحشمة والأناقة والتميز في إطلالاتهن، ومع تغيُّر الجو واقتراب موعد دخول فصل الشتاء، نلهمك -عزيزتي- عدة تصميمات محتشمة وأنيقة؛ لتتزيني بها في مناسباتك القادمة.