كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - لا شكّ أن المجوهرات تعتبر رفيقة درب السيدات في جميع مناسباتهن وإطلالاتهن النهارية والمسائية، فكيف إذا كانت عقوداً ضخمة من الألماس لسهرات خريف 2020!

في هذا المجال، قدّمت دور المجوهرات العالمية، ضمن مجموعاتها الجديدة، تشكيلة واسعة من أجمل العقود الضخمة المرصّعة بحجر الألماس الفاخر، وبتصاميم لافتة وجذابة، جاء بعضها مُستوحى من عالم الطبيعة وأزهارها المنعشة، والبعض الآخر اكتسب شكلاً كلاسيكياً أنيقاً.



عقود ضخمة من الألماس لسهرات خريف 2020



عقد ضخم مرصّع بالأماس من ميسيكا باريس Messika Paris



صديق ورفيق الإطلالات

عقد مزيّن بالأماس من أدلر Adler

بدأت علاقة المرأة بالألماس منذ اكتشاف هذا الحجر الفاخر والغني، وهو يعتبر صديقاً ورفيق الإطلالات الأنيقة والمترفة، لا يضاهيه أي حجر في فخامته، وقدرته على إغناء الإطلالة وإضفاء لمسة الإشراق التي تحلم بها كل سيدة على مظهرها. ولعل العقود الألماسية من أكثر المجوهرات التي تلفت الأنظار والانتباه إلى حضورها وشخصيتها.

بإمكان السيدة أن تختار عقد ألماس؛ لتزيّن به إطلالتها في السهرات، والذي يليق بياقة فستانها، فإذا كان على سبيل المثال يتميز بياقة على شكلV ؛ بإمكانها أن تختار عقداً مصنوعاً من الذهب الأبيض والمرصّع بأحجار الألماس الصغيرة مع حجر كبير على شكل إجاصة.

عقد فخم من الألماس شانيل CHANEL

أما إذا كان فستانها بياقة مبرومة، فبإمكانها أن تختار عقداً شبيهاً بتصميم عقود التشوكر، يلتف حول رقبتها، ويضيء إطلالتها بأحجار الألماس التي رصّعته بالكامل.

ولإطلالة جريئة ولافتة وخيار فريد، عليها أن تختار عقداً ضخماً على شكل طير مرصّع بالكامل بالألماس، مع عين من الزمرد ومنقار من عرق اللؤلؤ الأسود.

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صياغة فاخرة

عقد فخم مرصّع بالألماس من باسكال بروني Pasquale Bruni

برزت هذا الموسم موديلات منوّعة لعقود ضخمة من الألماس لسهرات خريف 2020، تميّزت بصياغتها الفاخرة وبتصاميمها الغنيّة واللافتة، ويكفي السيدة أن تزيّن عنقها بأحد هذه العقود؛ لكي تنعم بإطلالة ملؤها الفخامة والترف.

لِمَ لا تختارين عقداً على شكل بتلات الأزهار وأوراق الشجر مصنوعاً من الذهب الأبيض ومرصعاً بالكامل بأحجار الألماس البيضاء؟! كما بإمكانكِ أن تميلي إلى خيارات أكثر كلاسيكية منها التصاميم البسيطة التي لا تخلو في الوقت نفسه من لمسة الترف؛ لإضفاء أسلوب مفعم بالحيوية والعصرية.

عقد من الألماس من شوبارد Chopard

ومن العقود الألماسية التي ستلفت الأنظار إلى إطلالتكِ دون شك؛ عقد جاء على شكل ريشة مرصّعة بالألماس لإطلالة استثنائية تنسجم مع مختلف أنماط فساتينكِ المميزة، سواء أكانت منقوشة أو محايدة.

عقد ألماسي بتصميم فخم من أكيليس Akillis

وأخيراً، كي يتم تسليط الضوء على العقد الألماسي، ينصح خبراء الموضة بأن تعتمده السيدة وحده دون أي إضافات، يمكنها في حال كان شعرها مرفوعاً أن تنسّق معه أقراطاً ناعمة وصغيرة مصنوعة من الألماس والذهب الأبيض.



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