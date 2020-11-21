فوائد الريحان لتكثيف الشعر مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - الشعر الجميل والصحِّي هو انعكاس لجمال المرأة وإهتمامها بنفسها، ممَّا له دورٌ مهمٌ في تحديد أنوثتها وجمالها وإطلالتها؛ إذ يمنحها مظهراً أنثويّاً جذاباً تنال به إعجاب الجميع.

وتُعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر الخفيف، وعلى الرّغم من اختلاف نوعيّة الشّعر بين إمرأة وأخرى، لكنه مُعرَّض دائماً للعديد من المشكلات كالتساقط، أو التقصّف، أو التكسّر؛ نتيجةً لعدم توفر العناية والرعاية الجيدة له، وبسبب الإستعمالات الخاطئة التي لا تحلها المنتجات الكيميائية، والتي قد تُفقده صحّته، وجماله.

وقد يكون من الصعب تغيير بُنية الشعر وتقويته، ولكنه أمراً ليس مستحيلاً، وغالباً ما تكون الأعشاب الطبيعيّة هي الخيار الأول والأفضل، خاصة عند اتباع الوصفات الطبيعية والإنتظام في استخدامها، فهذا بلا شك سيُحسِّن من مظهر الشعر ويزيد قوته وكثافته. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمالك، يُقدم لك وصفة طبيعية آمنة وفعّالة لعلاج مشكلات الشعر وهي نبتة الريحان، وفوائدها المذهلة، في السطور الآتية:



الريحان مكوّن سحري لعلاج مشكلات الشعر

فوائد الريحان للشعر لا تعد ولا تحصى

يُصنّف الريحان ضمن قبيلة الشفويات، وهو عبارة عن نبتة عطرية، وتم إستخدامه من قبل الأوروبيون في القرن السابع عشر للميلاد في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحيّة، ويحتوي على مجموعة متنوّعة من المواد المفيدة، والمضادة لعمليات الأكسدة الضارّة، إضافةً إلى مجموعة من الفيتامينات أبرزها فيتامين أ وفيتامين ج، والتي بدورها تحمي خلايا الجسم من التلف والضرر، ويمكن استخدام أوراقه للتخلّص من التهابات الرئة والتخفيف من حمى الملاريا ونزلات البرد، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطعمة، ويضاف إلى الشاي للتحسين من نكهته. كما ويستخلص منه زيت معيّن يُستخدم في تصنيع أنواع كثيرة من العطور، إضافةً لاستخداماته في العناية في الشعر وتكثيفه.



فوائد الريحان للشعر

يتميّز الريحان بخصائص فعالة في علاج جميع مشكلات الشعر

يُعتبر الريحان، من أكثر الأعشاب العطرية فائدةً للشعر، نظراً للفوائد الرائعة التي يمتلكها، ومن أهمها:

يعمل الريحان على تجديد بصيلات الشعر بفعاليّة، فهو يعزّز بصيلات الشعر التالفة لتنمو من جديد.

يُساهم زيت الريحان في تنشيط فروة الرأس، فهو ينشّط الدورة الدمويّة فيها؛ وذلك لاحتوائه على مادة الأوجينول والتي تعمل كمضاد للالتهابات.

يمنع الريحان تساقط الشعر ويعطيه كثافة عالية، ونعومة.

يحتوي الريحان على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم الذي يحسّن تدفّق الدم إلى فروة الرأس.

يُساعد الريحان على التخلّص من الشيب والشعر الأبيض.

يعمل الريحان على تقوية الشعر، ممّا يساهم في وقايته من التساقط والتكسّر.

يحتوي الريحان على مجموعة من المواد التي تحميه من الإصابة بكثيرٍ من المشاكل وتساعد في علاجه عند الإصابة.

يُعيد الريحان الحيوية للشعر، ويحمي فروة الرأس من وجود القشرة والميكروبات الضارّة فيها كالفطريات.

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وصفة الريحان وزيت الزيتون

وصفة الريحان وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر

تُساعد هذه الوصفة على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وزيادة تدفقها، وبالتالي نموّ الشعر بشكل أفضل ومنعه من التساقط، وطريقتها، كالآتي:

يتم خلط أوراق الريحان المسحوقة مع كمية مناسبة من زيت الزيتون، وتدليك فروة الرأس بالمزيج الناتج عنه.



وصفة الريحان وعصير الليمون والنعناع

الريحان وعصير الليمون والنعناع لتنظيف الشعر وتعزيز صحته

تُساعد هذه الوصفة على تنظيف الشعر وفروة الرأس بأكملها من جميع الجراثيم والميكروبات، وتمنح الشعر حيوية وانتعاشاً كبيراً، وطريقتها، كالآتي:

يتم خلط كمية من أوراق الريحان المطحونة مع كمية من عصير الليمون والنعناع، وتدليك فروة الرأس بالمحلول الناتج، وشطفه بعد مرور نصف ساعة بكمية من المياه الفاترة.



وصفة الريحان والترمس المطحون

الريحان والترمس لتطويل الشعر ومنحه اللمعان

تُساعد هذه الوصفة على تطويل الشعر وزيادة كثافته، وطريقتها، كالآتي:

يتم خلط كمية من زيت الريحان مع كمية من الترمس المطحون، وإضافة القليل من الماء الساخن، وتدليك الشعر بالخليط الناتج وتركه لمدة لا تقل عن ثماني ساعات ومن ثمّ شطفه.



وصفة الريحان والروزماري

وصفة الريحان والروزماري لاستعادة اللون الطبيعي للشعر

تُساعد هذه الوصفة على استعادة اللون الطبيعي للشعر والتخلص من الشيب، وطريقتها، كالآتي:

يتم إحضار كمية من أوراقه وغليها في الماء، وإضافة كمية قليلة من الروزماري وخلطها جيداً معاً، ووضع الخليط على الشعر حتى يجفّ نهائياً.

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