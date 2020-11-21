ألوان روج خريف وشتاء 2020 – 2021 من نورة بوعوض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - تعد نورة بوعوض إحدى أشهر خبيرات التجميل السعوديات، وهي من بين الشخصيات العربية المؤثرة على موقع إنستقرام، وقد لمع اسمها بفضل لمساتها الفنية الخاصة بها في عالم المكياج، وأساليب المكياج الرومانسية التي تعتمدها، ومكياج العيون اللافت الذي يناسب المرأة العربية عموماً والخليجية خصوصاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من ألوان روج خريف وشتاء 2020 – 2021 من خبيرة المكياج السعودية نورة بو عوض.



ألوان روج من نورة بوعوض

أحمر شفاه قاتم



تشتهر الميك آب آرتيست السعودية نورة بوعوض بلمساتها المفعمة بالجمال والرومانسية، وفي جولة على حسابها في إنستقرام، اخترنا مجموعة مميزة من ألوان أحمر الشفاه التي اعتمدتها، المات واللامعة، والتي تبرز الشفاه بأسلوب جذاب جداً، مما يجعلها خياراً رائعاً لخريف وشتاء 2020 - 2021. فمثلاً، اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر القاتم الداكن المات واختارت الى جانبه مكياج عيون ناعماً بلمسة لامعة مع الأيلاينر والرموش الاصطناعية. كذلك، اعتمدت الروج الأحمر الناري مع مكياج العيون السموكي الناعم. إضافة الى الروج البني الشوكولاته مع الأيلاينر المجنح والظل الفضي اللامع على خط الرمش السفلي، والروج الأحمر المخملي مع مكياج العيون الدخاني القوي واللامع، والروج الأسود اللامع. في المقابل، لم تتخلَّ نورة بوعوض عن ألوان أحمر الشفاه الأنثوية الناعمة، وخصوصاً الزهري والنيود بدرجاتهما المختلفة، المات واللامعة.

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تطبيق المكياج بأسلوب نورة بوعوض

روج أحمر ناري



نحت ملامح الوجه

نحت ملامح الوجه بواسطة المكياج هو أحد أسرار مكياج خبيرة المكياج نورة بوعوض، لذلك، من المهم جداً أن تركزي على اتباع الخطوات الصحيحة في تطبيق مكياج البشرة، بحيث تبدئين بوضع البرايمر من ثم الكونسيلر، فكريم الأساس. تابعي من ثم باستخدام الكونتور والهايلايت لإبراز ملامح الوجه. ولإضاءة الوجه، طبقي البودرة المضغوطة، من ثم ضعي البلاش باللون الوردي أو الخوخي على عظمة الخدين، لإطلالة مشرقة ومتوهجة.



دمج ظلال العيون بإتقان

تكمن أهمية مكياج العيون بالنسبة الى خبيرة المكياج نورة بوعوض، في طريقة دمج ظلال العيون، حيث ترى ضرورة تطبيق ظلال العيون الفاتحة في البداية، وذلك على كامل الجفن العلوي وعظمة الحاجب، ومن ثم تطبيق ظل العين بدرجة أغمق على آخر العين وجوف العين، وباللون نفسه ارسمي خطاً تحت الرموش السفلى، وخطاً آخر بظل العين الأفتح فوقه.



الأيلاينر والرموش الاصطناعية

ولنظرة عيون أجمل، لا بد من استخدام الأيلاينر، بحيث ترسمين خط أيلاينر أسود فوق الرموش العليا، واحرصي على دمجه بالفرشاة، ومن ثم مدّيه الى الأعلى لتفادي الحصول على شكل عيون ناعسة أو صغيرة. كما بإمكانك اعتماد رسمة الأيلاينر المجنح الممدود الى خارج العين، مع لمسة لامعة على خط الرمش السفلي أو عند مدمع العين. ولا تنسي استخدام الرموش الاصطناعية لتعزيز حجم العين وجعلها تبدو أوسع وأكثر جاذبية.

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