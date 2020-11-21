خلطات الطحينة والحليب لتفتيح للجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - يُعد الحليب من أبرز المواد الطبيعية التي تمنح البشرة الإشراقة والحيويّة؛ وذلك لأنّه غني بالكثير من المواد الغذائيّة والفيتامينات التي لها فائدة عظيمة للبشرة، كما تمتاز الطحينة بفوائدها الصّحية المتعددة للجسم؛ وذلك لأنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لجسم الإنسان كالبروتين والفوسفور والحديد وغيرها، لذلك جمعنا لكِ أبرز خلطات الطحينة والحليب مع فوائدها.



فوائد خلطة الطحينة والحليب للجسم

فوائد خلطة الطحينة والحليب للجسم



تفيد الخلطات التالية في تفتيح وتبييض البشرة الدّاكنة والتّخلص من بقع حروق الشَّمس، إضافة إلى ترطيب البشرة ومعالجة الكلف، وهو عبارة عن بقع تظهر في البشرة نتيجة لزيادة مادّة الميلانين في البشرة، كما تعمل هذه الخلطة على تحفيز إنتاج الكولاجين بالجلد الضروري لشدّ البشرة، وجعلها أكثر شبابًا وتوهُّجًا، بالإضافة إلى حماية الجلد من الجذور الحرّة التي تُسبب الشيخوخة المبكّرة وعلاج البشرة من الجفاف والتقشّر؛ لاحتوائها على فيتامين أ وفيتامين ب، إلى جانب توحيد لون البشرة؛ لكون هذه الخلطات غنية بفيتامين ب12، الذي يمتاز بخصائص التفتيح.

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خلطات الحليب والطحينة لتبييض وتفتيح البشرة

الحليب والطحينة لتبييض وتفتيح البشرة



لتفتيح البشرة وتبييضها تُضاف ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد مع خمس قطرات من زيت اللوز وخمس قطرات من عصير الليمون على ملعقة كبيرة من الطحينة في وعاء زجاجي، وتُخلط المكونات جيدًا ثم يُضاف الحليب بالتّدريج بقدر ملعقة كبيرة، ثم تُدهن البشرة بالخليط وتترك لعشرين دقيقة، ثم تُشطف بالماء الفاتر وترطَّب بالكريم المفضل لكِ، وإن كنتِ بحاجة لخلطة أخرى تُستخدم في التفتيح والتبيض فامزجي ملعقة صغيرة من الطحينة وملعقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من عسل وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب واخلطيهم جيدًا مع بعضهم، واتركي المزيج على الوجه لعشرين دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويمكنك إضافة الماء لتشكيل العجينة، ويمكن تكرار الوصفات من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع.

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خلطة الطّحينة والحليب لعلاج بقع الشمس

خلطة الطّحينة والحليب لعلاج بقع الشمس



إن كنتِ بحاجة لخلطة تفتِّح وترطِّب وتخلِّص بشرتك من الشوائب والبثور، إضافة إلى علاج بقع الشمس، فيمكنك استخدام الطحينة والحليب بلا تردُّد، وذلك من خلال مزج ملعقتين من الطحينة مع ملعقتين من الحليب وملعقتين من الكركم، وبعد خلطهم جيدًا يُدهن الجسم بالمزيج ويُترك لعشرين دقيقة، ثم يُغسل بالماء البارد، ويمكن تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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