تسريحات شعر ناعمة من فاطمة المؤمن في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - فاطمة المؤمن، تُعتبر إحدى أشهر الفاشونيستات في الوطن العربي، حيث تمتلك على حسابها الشخصي في إنستجرام قرابة مليوني متابع. ولدِقَّتِها في إطلالاتها وتركيزها على تفاصيل إطلالاتها الجمالية، فقد رصدنا لكِ أبرز تسريحاتها في عام ٢٠٢٠؛ لتحصلي على إطلالة ناعمة ومميزة.



تسريحة الويفي العريض من فاطمة المؤمن

تسريحة الويفي العريض من فاطمة المؤمن



تسريحة الشعر الويفي من أكثر التصفيفات الرائجة التي تميل الكثيرات من النساء إلى اعتمادها في كل المواسم وفي الكثير من المناسبات، وعُرفت فاطمة المؤمن بكثرة تطبيقها لهذه التسريحة باختلاف الأساليب، وتُعَدُّ تسريحتها المفضلة.

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تسريحة الشعر المنسدل على أحد الكتفين

تسريحة الشعر المنسدل على أحد الكتفين



الشعر المنسدل على أحد الكتفين من الطرق الأسرع والأكثر أناقة، حيث تُضَمُّ من خلالها جميع خصلات الشعر على أحد الجانبين، وتُترك منسدلة على الكتف، وتعتمد هذه التسريحةَ الكثيرات من النجمات، من بينهن فاطمة المؤمن؛ حيث تتناسب مع العديد من الإطلالات سواء في أوقات النهار أو المساء، وتعزز من أنوثتك بشكل كبير.



تطبيق الكعكة المرتفعة بأسلوب فاطمة المؤمن

تطبيق الكعكة المرتفعة بأسلوب فاطمة المؤمن



تُعَدُّ تسريحة الكعكة إحدى تسريحات الشعر الناعمة والأنيقة، وهي مثالية لاعتمادها في الإطلالات اليومية؛ حيث تمنع التعرُّق وتعزِّز أنوثتك، إلى جانب سهولة تطبيقها، لذا اختارت فاطمة المؤمن تسريحة الكعكة المرتفعة مع الشعر المشدود إلى الخلف من دون أي خصلات منسدلة على الوجه، لتُسَلِّطَ الضوءَ على ملامح وجهها بشكل جميل ولافت، وفي إطلالة أخرى أكثر عصرية جمعت شعرها بطريقة مرتخية، لتتناثرُ بعض الخصلات على وجهها، ولجأت لصبغ شعرها باللون الأحمر، ليمنحها إطلالة مبهرة.

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ذيل الحصان المموَّج من فاطمة المؤمن

ذيل الحصان المموَّج من فاطمة المؤمن



تُعَدُّ تسريحة ذيل الحصان من أكثر التسريحات شعبية بين السيدات، ومع الابتكارات المتعددة لهذه التسريحة أصبحت تتضمن العديد من الأنماط والأشكال المبتكرة، التي تُعتبر غاية في الجاذبية والأناقة، وتعتمدها الكثيرات من النجمات، ومنهن فاطمة المؤمن؛ وذلك لكونها من أكثر التسريحات السهلة وأسرعها، ويمكنك القيام بها كلما شعرتِ بضيق الوقت، فكل ما عليك فعله هو تسريح الجزء العلوي من شعرك إلى أحد الجانبين، مع تجميع الشعر إلى الخلف، ويمكن تطبيقها على الشعر المموج أو الناعم.



تسريحة الضفائر بطريقة فاطمة المؤمن

تسريحة الضفائر بطريقة فاطمة المؤمن



الضفائر من الصيحات الجمالية الرائجة جدًّا لعام ٢٠٢٠، حيث لاقت إقبالًا واسعًا بين النساء، خصوصًا في فصل الصيف؛ كونها تسريحة تخفِّف من الشعور بالحَرِّ وتمنع نفش الشعر في الرطوبة، لذا لجأت فاطمة المؤمن لتسريحة الضفائر الفرنسية، من خلال قَسْم الشعر إلى جزأين وتضفيره من الجذور وحتى الأطراف، وتتميز هذه التسريحة بتثبيت الخصل المتناثرة، وإبراز تدرُّجات ألوان الصبغة.

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