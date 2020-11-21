مكونات طبيعية تمنع تساقط شعرك الى الأبد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 نوفمبر 2020 03:38 مساءً - تعاني نساء كثيرات من مشكلة تساقط الشعر، نتيجة نقص في المعادن والفيتامين الضرورية، فيفقد الشعر حيويته ويبدأ بالتساقط بكثرة. إلا أنه بإمكانك التخلص من هذه المشكلة من خلال مكونات طبيعية مفيدة للشعر، سنعرفك إليها في هذا المقال.



الثوم والبصل وزيت الزيتون

الثوم والبصل



يمتلك البصل والثوم وزيت الزيتون خصائص مذهلة تعمل على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه وكثافته وجعله قوياً وصحياً. كل ما عليك فعله، هو تقطيع خمسة فصوص من الثوم ووضعها في إناء على النار يحتوي على كوب من الماء، من ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وبصلة مقطعة الى أربع شرائح. انتظري الى أن يسخن المزيج وارفعيه عن النار، صفيه وحين يبرد طبقيه على فروة رأسك مع تدليكها بأطراف أصابعك. اتركي المزيج على شعرك لمدة ليلة كاملة.



زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند وعصير الليمون



زيت جوز الهند غني بالفيتامينات المغذية للشعر، لذلك فإنه فعال جداً في الحد من تساقط الشعر وجعله ناعماً وحيوياً. يكفي أن تخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع عصير حبة من الليمون، وتطبيق الخليط على فروة رأسك. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على فروة رأسك، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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