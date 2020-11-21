صورتهما أثارت الجدل.. "سارة" تكشف حقيقة علاقتها بـ تامر حسني: أنضف إنسان

علاقات و مجتمع

في الوقت الذي ظهرت فيه أزمة الفنان تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، أثارت فتاة تدعى سارة أحمد، الجدل حول علاقتها بالفنان بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، الأمر الذي ربطه البعض بأنها سبب في الأزمة بين "تامر" وزوجته.

وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام"، ردت "سارة" على سؤال أحد متابعيها، حول حقيقة الصورة وعلاقتها بأزمة الفنان تامر حسني وزوجته، إذ أوضحت قائلة: "مكنتش حابة الكلام الغريب اللي اتقالي دا.. اللي كان بيني وبين تامر شغل.. وقبل أي شغل أنا بحب تامر جدًا بجد وهو أنضف إنسان بجد من غير ما اتكلم عنه كتير.. الناس عارفة هو أد إيه جميل وبلاش بقى السؤال الكتير دا عشان أنا من الفان زي زيكوا بالظبط والله".

وتابعت "سارة": "أنا هفضل من الفان.. وشكرًا لكل الناس اللي دخلت تقول كلام كويس واللي شتموا برضو شكرا للكل".

وكانت حالة من الجدل، أثارتها "سارة أحمد" عقب تداول صورة جمعتها بالفنان تامر حسني، على متن مركب نيلية، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت نشرت الفتاة، الصورة التي جمعتها بتامر حسني، منذ 5 أيام، حيث يأتي ذلك قبل إعلان الفنانة المغربية بسمة بوسيل نبأ انفصالها عنه، مرفقة تعليقًا عليها: "يا عيني عليه يا سيدي عَلّي عَلّي"، حيث ظهرت بفستان أسود قصير جلد، وتسريحة شعر انسيابية.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات، حول احتمالية أن تكون صاحبتها السبب في الانفصال بين الفنان وزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل، فجاء من أبرزها، "نقول مبروك"، "مش بعيدة تكوني انتي سبب الطلاق"، "انفصلوا أهو عجبك".

يذكر أن يوم الاثنين الماضي، قرر تامر أن يرد عبر خاصية ستوري على موقع "إنستجرام" على إعلان زوجته انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق، ليعاتبها بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في حين يمكن أن تنتهي بتليفون، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور، وشكر كل من كانت له يد في الصلح بينهما، وقال لها تامر إنها متهورة ولكن على الرغم من ذلك يحبها، ولا يرغب في أن تتركه، خاصة وأن لهما بيت وأبناء يجب الحفاظ عليهم.

وردت "بسمة" في "ستوري" قصيرة وبكلمات موجزة، تضمنت اعترافها بأنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.