فيديو.. رقصة مختلفة تجمع ميرنا الهلباوي ومحمد عطية عقب خطبتهما

علاقات و مجتمع

احتفلت البلوجر ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية، بخطبتهما التي تمت بالأمس، في حفل بسيط، وذلك بعدما أعلنا عن ارتباطهما العاطفي قبل فترة قليلة.

ونشرت البلوجر إنجي الإنجباوي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الخطوبة، ظهر من خلالها "محمد" و"ميرنا" وهما يرقصان بطريقة مختلفة.

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الفيديو: "مبروك" "بحبكم أوي ما شاء الله مبروك" "ربنا يسعدكم دايمًا".

وكانت ميرنا الهلباوي شاركت متابعيها على "إنستجرام"، بصور من جلسة تصوير خطبتها على "عطية"، وظهرت "ميرنا" في جلسة تصويرها ببدلة طويلة وفضفاضة مصنوعة من القطيفة الحمراء، وتتكون من سترة طويلة وبنطلون واسع، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط، فيما أطلت العريس ببدلة مودرن تجمع بين الرمادي والبني، خلال وجودهما في أحد الشوارع المصرية.

وعلقت "ميرنا" على جلسة التصوير، قائلة باللغة الإنجليزية: "20-11-2020.. أنت الذي دعوت الله من أجله.. اتخطبت".

ونشرت "ميرنا" عدة مقاطع فيديو على "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتوثيق خطبتها، والتي تضمنت مشهدا من قراءة الأسرتين للفاتحة، وارتداء "ميرنا" خاتم الخطوبة و"الشبكة"، والتي علقت عليها قائلة: "لحظات حرجة"، وسط أصوات الزغايد.

ويأتي ذلك بعد وقوع خلاف بينهما منذ عدة أسابيع، إلا أنه انتهى بالصلح في 3 نوفمبر الجاري، ونشر حينها الفنان محمد عطية جزءا من كلمات أغنية كتبها خصيصها للكاتبة ميرنا الهلباوي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".