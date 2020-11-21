احذر تناول فنجان القهوة على الريق.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث طبيب الغدد والأنظمة الغذائية الروسي، أليكسي كالينيتشيف في حديث أدلى به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية عن مخاطر قد تشكلها أحيانا القهوة على صحة الإنسان.

وقال الطبيب إنه يمنع منعا باتا شرب فنجان من القهوة الصباحية التقليدية على الريق وأوضح أن تناول هذا المشروب على الريق يمكن أن يتسبب في احتداد الأمراض المزمنة للجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة الهضمية والتهاب البنكرياس. وفقا لروسيا اليوم.

ومضى قائلا:" في الواقع، لدينا جميعا هذه الأمراض في مرحلتين متطورة أو كامنة، إذ إننا نعاني منها منذ أيام المدرسة أو الجامعة".

ووصف الطبيب شرب القهوة على الريق بأنه تصرف غذائي خاطئ، إذ أن الإنسان لا يواجه وقت الصباح جوعا صحيا ولا يريد الأكل ويشرب القهوة لينعش نفسه فقط.

وأضاف قائلا:" أما بعد تناول وجبة الإفطار فيمكنك شرب القهوة بأي شيء. ولا يهمك إذا كانت قهوتك سوداء أو بالحليب أو ببديله. ولا تخف من الجمع بين القهوة والحلوى".

مع ذلك فإن القهوة لا تنشط الإنسان في كل وقت. وأحيانا يكون لها تأثير معاكس. لذلك يمكن للإنسان أن يشرب القهوة في أي وقت من اليوم، حتى في الليل.