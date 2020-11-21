دراسة جديدة: نطح كرة القدم 20 مرة بالرأس يؤثر على مخك

صحة

أوضحت دراسة جديدة أجريت في جامعة ليفربول، أن نطح كرة القدم 20 مرة بالرأس يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف المخ.

حلل الباحثون مجموعة من الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والعديد من القدرات العقلية للاعبي كرة القدم وبعد قيامهم بنطح الكرة لـ 20 مرة، وجد الباحثون أن الذاكرة العاملة التي تسمح للدماغ بالاحتفاظ بمعلومات جديدة لفترة وجيزة أثناء الحاجة إليها على المدى القصير، انخفضت بنسبة 20٪.

كما أظهر غالبية المشاركين الذين قاموا بنطح الكرة بالرأس، علامات محتملة للإصابة بارتجاج مؤقت في الدماغ.

العلاقة بين الخرف وكرة القدم

وكانت الدعوات قد ازدادت لبحث العلاقة بين الخرف وكرة القدم بعد وفاة بطل كأس العالم لعام 1966 نوبي ستايلز الشهر الماضي، الذي كان يعاني من الخرف المتقدم.

كما جرى مؤخرًا تشخيص زميله في منتخب إنجلترا السير بوبي تشارلتون على أنه مصاب بهذه الحالة المرتبطة بالتدهور المستمر في وظائف المخ.

من جهته قال جيك أشتون، الباحث في جامعة ليفربول، إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة مفاجئة ومثيرة للقلق، وخاصة بعد ملاحظة انخفاض كبير في الذاكرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قد تكون هناك أيضًا حاجة إلى وضع تدابير للحد من استخدام الرأس في التعامل مع الكرة خلال جلسات التدريب على كرة القدم، لدى جميع الفئات العمرية.

يذكر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ممنوعون بالفعل من استخدام الكرات الرأسية في التدريبات في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ولا يمكن لمن هم دون 18 عاماً أن يستخدموا رؤوسهم لنطح الكرة إلا لعدد محدود من المرات في التدريبات.