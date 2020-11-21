فيديو.. ظهور نادر لابنة منى زكي على "السوشيال ميديا": إزاي تواجه التنمر؟

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى زكي وابنتها لي لي أحمد حلمي في حملة "حاسبوا على كلامكم"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسيف.

ونشرت "منى" فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت مع ابنتها والتي تحدثت مع والدتها بدورها عن كيفية التعامل مع المتنمرين والتعليقات المسيئة والمستفزة عبر السوشيال ميديا، لتقول منى: "أنا حضرت بداية السوشيال ميديا، الناس بتتواصل مع بعض وبيشاركوا بعض آراهم وأفراحهم وأحزانهم ومكنش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تضايق بعض أو تعيش في رعب ده بنسميه كلنا التنمر الإلكتروني وللأسف بقى موجود جدا".

أضافت أنه لا بد أن يفكر كل شخص في التعليقات التي يكتبها لأنها قد تضايق الآخرين، قائلة: "في تعليقات ملهاش معنى أكتر ما هي مؤذية"، موضحة أن ابنتها كثيرًا ما تفيدها بمعلومات تجنبها التعرض لمثل هذا النوع من التنمر على الموقع.

لتنصح لي لي والدتها بعدة خطوات يتيحها موقع انستجرام لتجنب تعليقات المتنمرين، من بينها تحديد مجموعة من التعليقات دفعة واحدة لحذفها، أو تحديد كلمات معينة لحجبها من الظهور في التعليقات، وغيرها من الطرق.