فيديو.. سيدة المطر لـ"الوطن": نفسي في شغل حلال يوفر لقمة عيش

علاقات و مجتمع

واحدة من ضمن الآلاف من النساء التي تسعى لتوفير قوت يومها، حيث تعمل تحت الأمطار بكل جهد ومثابرة، ورغم سقوط الأمطار أمس إلا أنها رفضت الذهاب قبل استكمال ما تبقى معها من الترمس.

تحدثت السيدة نعمات عبد الحميد، الشهيرة بـ "سيدة المطر" من محافظة بني سويف البالغة من العمر 63 عامًا، إلى "الوطن" بعد انتشار صورة لها أمس اثناء جلوسها على احد الأرصفة لبيع الترمس.

داخل أحد الأكشاك الخشب تعيش السيدة نعمات، حتى تتكفل وزيرة التضامن بتوفير مكان معيشة لها، "الحمدالله التضامن بتخلص ورق الشقة بدل الكشك الخشب اللي احنا عايشين فيه".

تزوجت "سيدة الترمس" من ابن عمها بالقاهرة من مايقارب 25 عامًا، وكانت تعمل في حراسة أحد العقارات، وظروفها السيئة دفعتها لبيع الترمس، حيث تحتاج لمصاريف لدواء زوجها الذي يعاني من مرض الكلى كما أن نعمات تعاني من ضيق في التنفس والضغط والسكر، كما ذكرت.

نعمات: نفسي يتوفر شغل لجوزي وابني

أمنية تتمنى "نعمات" تحقيقها بتوفير فرصة عمل مناسبة لزوجها ونجلها الوحيد، "نفسي يوفروا لجوزي وابني شغل، وعايزة مكان أقعد فيه، وحاجة تأكلنى لقمة عيش حلال وتوفر دخل ثابت".

وزيرة التضامن توجه فريقا لمساعدة سيدة الترمس

وجهت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالتحرك إلى مكان تواجد السيدة لتوجيه أوجه الرعاية لها ولبحث حالتها لتقديم مساعدة لهذه السيدة.

وتوجه فريق التدخل السريع إلى سيدة المطر لبحث كيفية مساعدتها أو توفير مكان للإقامة لها فى حالة عدم وجود مأوى لها.