بهذه الطريقة البسيطة تتخلصين من تجاعيد الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف علماء من جامعة كاليفورنيا عن طريقة بسيطة للتخلص من التجاعيد، مشيرين إلى أن تناول فاكهة المانغو الطازجة ذات الطعم الحلو يساعد النساء بشكل خاص على التخلص من التجاعيد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التناول المنتظم للمانغو العسلي (ذات اللون الذهبي)، هو وسيلة لا تقدر بثمن للوقاية من التغيرات المرتبطة بالعمر لدى النساء، مشيرين إلى أن هذا ينطبق فقط على النساء ذوات البشرة الفاتحة فقط.

ووفقا للعلماء، فإن ثمرة المانغو تحتوي على مستويات عالية من البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء تلف الخلايا، بحسب سبوتنيك.

وأشار العلماء إلى أن جميع النساء بعد سن اليأس اللائي يتناولن بانتظام نصف كوب عصير المانغو أظهرن نتائج مغرية، حيث انخفض عدد التجاعيد العميقة على وجوهن بنسبة 23% بعد شهرين، وبعد 4 أشهر أخرى انخفض بنسبة 20% إضافية.

وفي الوقت نفسه، أكدت القائمة على الدراسة، فيفان فام، أن هناك بعض التحفظات، حيث كانت النتائج عكسية تماما لدى بعض النساء، حسب مجلة "Nutrients" العلمية.

وأشارت إلى أنهم إلى الآن لا يستطيعون فهم كيفية عمل هذه الآلية بشكل كامل، مضيفة أن المانغو تروي العطش والجوع، ولها تأثير مفيد على بشرة الإنسان (تنعش لون البشرة على أقل تقدير).