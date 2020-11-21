شهيرة: أنا كنت مكروهة من الستات كلهم بسبب محمود ياسين

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "أنا كنت مكروهة من الستات كلهم بسبب محمود ياسين، يبقى هو فتى أحلامهم، وهو يتجوزني، ودي حاجة أنا لمستها".

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أن محمود ياسين كان يرد عليها ويقول: "دي ستات عبيطة".

وكشفت أنه في أحد المرات التي كان يُكرم فيها، وحصل على جائزة، أهداها هي هذه الجائزة، وهذا الأمر أثار غيرة المعجبات، والسيدات، لأنه كان بالنسبة لهم فتى أحلامهم الذي يحلمون به.

وأشارت إلى أنه عندما كُرم في أواخر أيامه كانت خائفة عليه كثيرا، وطلبت من نجله عمرو أن يصعد معه على المسرح، مضيفة: "الناس كانت بتعيط إنهم شايفين قدامهم محمود ياسين اللي بيحبوه، وأنا كنت خايفة على هيلمانه يتهز".

وأكدت زوجة الفنان الراحل، أنها لم تمنع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزائه، ولكنها هي لم تحضر، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا، ونظرا لأنها تعاني صحيا في الفترة الأخيرة، مشددة على أن وسائل الإعلام "تؤلف" الأخبار التي تنشر عن حياتهما من أجل زيادة القراءات، ودخل هذه الصحف.

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

هذا، وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.

ونشرت "الشاذلي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة، وظهرت خلاله شهيرة وهي تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين ومرحلة مرضه ومواقف من حياته.