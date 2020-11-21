إحداها تخطت الـ400 ألف جنيه.. تعرف على أسعار حقائب الفنانات

لايف ستايل

الحقائب المصنعة بتوقيع دُور أزياء عالمية، باتت من المكونات الأساسية في إطلالات العديد من الفنانات، حيث يتألقن بها خلال جلسات التصوير والفعاليات الفنية والأعمال الدرامية، دون العبء بالانتقادات اللاتي يتعرضن لها بسبب ارتفاع أسعار تلك الحقائب.

رصد "هن"، أبرز الحقائب الباهظة الثمن وأسعارها التي تألقت بها الفنانات في 2020، خلال الفقرات التالية.

شنطة ياسمين صبري بـ300 ألف جنيه

خلال أحدث ظهور لها داخل طائرتها الخاصة، تألقت الفنانة ياسمين صبري بسترة حمراء اللون، والتي تميزت بأنها مزينة بأزرار ذهبية، مع قميص أبيض وبنطلون جينز، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، مع وضعها حقيبتها كبيرة الحجم في الكرسي المجاور لها بالطائرة، والتي لفتت الأنظار وحظيت بآلاف التعليقات، أبرزها: "الشنطة شكلها غالية فحقها تقعد على كرسي لوحدها"، و"المشهد ده فكرني بنفسي لما بحجز كرسيين في الميكرباوص وأدفع نفرين".

وذكر موقع authentic watches، أن سعر تلك الحقيبة التي خطفت الأنظار يتجاوز الـ19 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 312 ألف جنيه مصري، وهي من ماركة hermes، مصنوعة من "جلد توجو" باللون البني الفاتح، مع مقابض علوية من جلد الـ"مدرفل"، وإكسسوارات باللون الذهبي.

أسعار حقائب دينا الشربيني قاربت النصف مليون جنيه في "لعبة النسيان"

تجاوزت أسعار الحقائب ذات ماركات عالمية، التي تألقت بها الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل لعبة النسيان، المشارك في الموسم الرمضاني 2020، الـ480 ألف جنيه، أي ما يقارب النصف مليون جنيه مصري

من بينها ظهرت بحقيبة سوداء صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، والتي يصل سعرها إلى 3900 دولار أمريكي، ما يعادل 61 ألف جنيه، وحقيبة كبيرة من شانيل سوداء اللون، بذراع طويلة مزينة بسلاسل فضية، سعرها 9 آلاف ريال سعودي، وشنطة مستطيلة، تجمع بين الأبيض والأسود، ومزودة بسلسلة ذهبية، من توقيع saint laurent، يصل سعرها إلى 63 ألف جنيه.

إلهام شاهين بحقيبة من "جوتشي"

وفي اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، اختارت الفنانة إلهام شاهين، ارتداء حقيبة صغيرة مرصعة بالفصوص الملونة، مع فستان بلون الأوف وايت من الستان، متعدد الأدوار، منقط باللون الأسود، مع كارديجان شفاف بنفس اللون.

ويصل سعر الحقيبة السوداء إلى 2300 دولار، بما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري، وهى من توقيع العلامة التجارية الشهيرة "جوتشي".