صور.. أول ظهور لبسمة بوسيل وتامر حسني بعد الصلح

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، شاركت المغربية بسمة بوسيل، مقاطع فيديو لها، خلال حضورها حفل زوجها النجم تامر حسني، في أول ظهور علني لهما سويا، بعد تصالحهما.

وظهرت "بسمة" بأزياء كاجوال شتوية سوداء، خلال ارتدائها كمامة طبية، بصحبة صديقتها، خلال في الصفوف الأولى بالحفل، متفاعلة مع غناء زوجها بالتصفيق والتمايل.

ولم يظهر الثنائي في أي مناسبات علنية قبل تلك الحفلة، كما أنهما لم يشاركا الجمهور صورا جديدة تجمعهما منذ الصلح حتى نشرت بسمة تلك مقاطع الفيديو اليوم.

يشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، قرر تامر أن يرد عبر خاصية ستوري على موقع "إنستجرام" على إعلان زوجته انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق، ليعاتبها بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في حين يمكن أن تنتهي بتليفون، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور، وشكر كل من كانت له يد في الصلح بينهما، وقال لها تامر إنها متهورة ولكن على الرغم من ذلك يحبها، ولا يرغب في أن تتركه، خاصة وأن لهما بيت وأبناء يجب الحفاظ عليهم.

وردت "بسمة" في "ستوري" قصيرة وبكلمات موجزة، تضمنت اعترافها بأنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.

وأشادت سمر أبو شقة، زوجة المطرب تامر عاشور، بموقف بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بعدما أنهت الخلافات بينهما، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، قائلة: "برافو يا بسمة، أيوة متديش فرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي، وخصوصا أنهم بقو كتير".