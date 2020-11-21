3 حيل سهلة للتخلص من البخار على عدسات النظارة أثناء ارتداء الكمامة

لايف ستايل

مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتشديد الحكومات على الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية كإجراء وقائي ضد الفيروس التاجي، عادت معاناة أصحاب النظارات الطبية من جديد، والممثلة في حجب الرؤية خلال ارتداء الكمامة مع النظارة، لتراكم البخار على العدسات بسبب التنفس، ما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية.

وقدمت صحيفة "إم إس إن"، 3 حلول سهلة وعملية لتفادي تراكم البخار على عدسات النظارات، خلال الفقرات التالية.

اِطوِ الجزء العلوي من القناع

إذا كنت ترتدي قناعًا يحتوي على شريط معدني في الجزء العلوي منه، اطوِه بحيث يتناسب مع وجهك.

أما إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش القابل للتعديل، فحاول تشديده، فهذه الطريقة تسمح بتسرب نفَسك من جانب آخر من القناع، وليس من الجزء العلوي منه.

ارفق منديلا داخل القناع

إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش، يمكنك إرفاق منديل بداخله، ممّا يساعد في امتصاص الرطوبة من أنفاسك، ويخفّف من تكثف الضباب على عدسات النظارات.

اغسل العدسات بالماء والصابون

اغسل النظارة بالماء والصابون مباشرة قبل ارتداء قناع الوجه، ثم امسح العدسات بقماش أو منديل ورقي ناعم قبل وضعها، فهذه الطريقة تمنع تكثّف الضباب على العدسات لبضع ساعات، لذلك يُنصح بإعادة غسلها بين الحين والآخر بالماء والصابون.

وتُشدد منظمة الصحّة العالميّة، دائما على فاعليّة ارتداء الأقنعة الواقية فقط عند استخدامها والتخلص منها بشكل الصحيح، مع أهميّة غسل اليدين بشكل متكرّر وسليم.

أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمجد الحداد اخصائي الحساسية والمناعة، لـ"هن" أعراض الموجة الثانية، التي جاءت على النحو التالي:

تخثر بروتين الدم.

إحداث جلطات في الجهاز الهضمي.

تراكم إفرازات على الجهاز الهضمي.

تكون الجلطات في بعض أجهزة الجسم.

الشعور بالـ "مغص".

آلام شديدة.