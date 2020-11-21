من "زيارة اللوكشين" للعمل معا.. حب عمرو دياب ودينا الشربيني على الشاشة

علاقات و مجتمع

عادة ما يقترن اسم الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، بالعلاقة العاطفية، التي تجسدت في مشاهد متنوعة أبرزت الحب والدعم المتبادل بينهما، سواء على خشبة المسرح أو في الأعمال الفنية.

ومن زيارة "اللوكشين" للعمل الجماعي بينهما الذي تشهده للمرة الأولى، لم يترك "الهضبة" الفنانة دينا الشربيني، دون أن يظهر لها عن دعمه الدائم.

زيارة اللوكيشن

على مدار موسمين متتاليين جاءت زيارة عمرو دياب لـ"لوكيشن" تصوير الفنانة دينا الشربيني، أمرًا أساسيًا، وجاءت أول مرة في مسلسل "مليكة" الذي عرض في رمضان 2018، ومن ثم زيارتها في "لوكيشن" مسلسل "زي الشمس"، لكن الأمر اختلف هذا العام، إذ غاب الهضبة عن لوكيشن "لعبة النسيان" المسلسل الذي شاركت ببطولته دينا في الموسم الرمضاني.

الإجراءات الوقائية التي اتبعها "الهضبة"، بسبب جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، كانت وراء غيابه عن لوكيشن "لعبة النسيان"، فبحسب حديث "الشربيني"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قالت: "عمرو دياب عشان بيحب شغله فبيخاف على نفسه وبياخد باله من إجراءات الوقاية.. ودايمًا بيساعدني في شغلي واختياراتي، وبقاله أكتر من شهر مش بينزل من البيت خالص، وبشكره جدًا إنه مستحملني في الظروف دي، وأنا هخاف عليه ينزل ويحضر عندي التصوير".

موسيقى التتر

ورغم غياب "الهضبة" عن زيارة "لوكيشن" مسلسل "لعبة النسيان"، لكن جاء حضوره من خلال تأليفه موسيقى المسلسل، إذ لم يسبق له وغنى أو شارك في تلحين تترات مسلسلات.

وكتب عمرو دياب عبر صفحته على "فيس بوك"، "موسيقي تتر مسلسل #لعبة_النسيان.. موسيقى تصويرية أسامة الهندي وألحان ناي"، ثم نشر الهضبة مقطعين موسيقيين منها عبر صفحته الرسمية، وهو ما جعل الجميع يشيدون بتشجيع عمرو دياب لدينا الشربيني.

أما "دينا"، فتحدثت هي الأخرى عن دور عمرو دياب في تأليف موسيقى مسلسلها قائلة في تسجيل صوتي بثه برنامج "The Insider بالعربي"، عبر حساب البرنامج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أنا مش عارفة أتكلم أوي، أنا لو بسمعها وهي مش محطوطة على مسلسل لعبة النسيان، لا أنا محتاجة أقول فيها شعر لأن بجد هي فظيعة".

لأول مرة سوا

وللمرة الأولى، يجمع عمل درامي بين الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، في مسلسل جديد، إذ تحدث السيناريست تامر حبيب خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، أكد "حبيب"، أن المسلسل لن يتطرق لقصة حياة "دينا وعمرو"، لكن ستكون هناك قصة حب بينهما على الشاشة.