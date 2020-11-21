"سلوى" تطلب الخلع من زوجها: عمل فضيحة بجلاجل عشان البواب جالي الشقة

علاقات و مجتمع

الشك واحد من الصفات السيئة التي لا تكتمل معها أي علاقة، فالثقة دوما هي الأساس التي يبنى عليها كل العلاقات، وأهمها الزوجية، ولكن "سلوى.م"، البالغة من العمر 28 عاما، قابلت مشكلة قاتلة لأي علاقة مع زوجها المهندس "حسين.ن"، البالغ من العمر 33 عاما، وهي الشك.

تزوجت سلوى من "حسين" قبل عدة سنوات، مات والدها بينما هي صغيرة، وكانت تريد أن تحيا حياة سوية مع شريك عمرها، رأت فيه السند والعوض الذي سيكرمها بعيش رغد بعد وفاة والدها، فاختارته مهندسا مرموقا، له عمل ودخل جيد.

مشكلة الشك بدأت معهما باكرا، تروي "سلوى"، التي طلبت الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بكفر شكر في الدعوى 408 لسنة 2020، "كل ما يشوفني بتكلم في التليفون يسألني بتكلمي مين ومليون سؤال على كل مرة امسك فيها تليفوني لدرجة أني كرهته، ومنعني اشتغل أو انزل من البيت بسبب غيرته الزيادة دي بس أنا خلاص زهقت واتخنقت منه".

وتضيف، "هو بقي كدة بسبب مشكلة بين أمه وأبوه، الشك عنده بقى مرض، بيطلع عقده عليا، وأنا استحملت كتير بس خلاص كفاية أوي لحد كدة، أنا دفعت التمن من حياتي وعمري".

والمشكلة التي قسمت ظهر البعير هو "فضحها بجلاجل" أمام البواب والجيران بسبب حساب تنظيف السلالم الذي طلبه البواب، "كنا في البيت، ودخلت أجيب للبواب فلوس السلالم عشان كان بيمسحها، فجأة سمعت صوت خناق وزعيق خرجت لقيته بيضرب البواب، ومبهدله عشان فاكرني طلعته الشقة، وهو كان واقف برا مستني الفلوس، فضحني وخلى سيرتنا على كل لسان ومن ساعتها وأنا خلاص مش عايزة أعيش معاه تاني".

وطلبت "سلوى"، الطلاق إلا أن زوجها رفض، فقررت أن ترفع عليه قضية خلع، كي تتخلص من غيرته.