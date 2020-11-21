كريم عبدالعزيز عن انفصال والديه: سامحت الاثنين وبدلع مرات أبويا

علاقات و مجتمع

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه بعد انفصال والديه عندما كان في سن السادسة من عمره، رأى أن الموضوع صعب، وحينها لم يستطع مسامحة والده على الطلاق وزواجه بأخرى، ولكن وبعد فترة سامح والده ولم يسامح والدته، ولكنه وفي النهاية سامح الطرفان: "أبويا وأمي انفصلوا بهدوء تام، والطلاق حلال".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال استضافته ببرنامج "السيرة" والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالرغم من طلاق والده لوالدته لم يمنع الأول من التواجد بشكل دائم في المنزل لمراعاة الأبناء والوقوف بجانبهم في كافة المواقف، حيث إن والدته لم تفكر في الزواج بعد الانفصال ولكنها فضلت المكوث بجوار أبنائها لتربيتهم وتعليمهم: "أمي ست جامدة وقوية ومفكرتش تتجوز بعد الطلاق بسبب حبها ليا ولأختي وفضلت مكملة علشان تربينا وتعلمنا".

وأوضح أنه لم يعاني من زوجة والده الجديدة، وذلك عندما وجدها تقف بجواره وتدعمه في المشكلات التي قد يتسبب فيها وتمنع والده من نهره: "كسبتني، وعمرها ماكانت زوجة أب، وعمر والدي ماكان جوز أب لبنتها، وبناديها بقولها يا فرفوره لأن اسمها فريدة".

وأكد "كريم"، أن والدته تعيش معه في نفس محل مسكنه، فيما يتم تخصيص إحدى الغرف لوالده وزوجته أثناء زياراتهما له، لافتا إلى أنه شخص سريع الملل ولا يحب الروتين: "مراتي الله يعينها ليها الجنة".

وأشار إلى أنه رجل شرقي وغيور ودائما ما يسأل شقيقته عن ما تقوم به ويعطي رأيه في ملابسها وخروجاتها وكذلك أصدقائها: "عمري ما مديت إيدي على أختي، وعمر ما والدي مد إيده عليا أو على أختي، وعمري ما مديت إيدي على واحدة ست".